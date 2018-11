PAM: Filippiiniläiskokkeja todella tarvitaan Suomeen – mutta taustalla vaikuttaa 1798€/kk

Suomessa on kova pula ammattikokeista etenkin Lapin matkailusesongin juuri alkaessa, kertoo Palvelualojen ammattiliitto PAMin sopimusasiantuntija Sirpa Moilanen. Kysyntää on Moilasen arvion mukaan sadoille työntekijöille, mutta alaa vaivaa matala palkkataso.

”Alalla on selvästi työvoimapulaa. Kysyntä on kovaa sekä kokeille että suurtalouskeittiön työntekijöille koko Suomessa. Pahin tilanne on Etelä-Suomessa, mutta kun sesongit alkavat, niin myös tuolla pohjoisessa Suomessa”, sanoo Moilanen Uudelle Suomelle.

Uusi Suomi kertoi maanantaina, kuinka työnvälitysyhtiö Barona rekrytoi Suomeen kokkeja Filippiineiltä. Ala ei kuulu saatavuusharkinnan piiriin, mutta lupabyrokratia viivyttää yhtiön mukaan rekrytointeja pahimmillaan vuodella. Juttu on herättänyt lukijoissa kysymyksen siitä, eikö kokkeja todella löydy Suomesta.

Moilanen kertoo, ettei hän ole tietoinen Baronan toiminnasta. Ulkomaisen työvoiman käyttöä PAM ei vastusta.

”Ei se huono asia ole silloin kun tarve on. Pitää tietysti olla taustat kunnossa, ja heitä tulee kohdella työpaikoilla samanarvoisesti kuin muitakin, ettei synny hyväksikäyttöä”, Moilanen vastaa.

PAMin sopimusasiantuntija ei halua ottaa kantaa siihen, pitäisikö kokkeihin soveltaa saatavuusharkintaa. Se tarkoittaisi, että ennen ulkomaisen työvoiman rekrytointia viranomainen arvioisi, löytyykö työlle suomalaista tekijää.

Moilasen mukaan saatavuusharkinnan sijaan alalla keskeisintä olisi parantaa kokkien palkkoja ja työsuhteita. Kokoaikaisen kokin lähtöpalkka on 1798 euroa kuukaudessa ja kymmenen vuoden kokemuksella kuukausipalkka nousee 169 eurolla 1967 euroon kuukaudessa. Palkan päälle maksetaan iltalisää 1,10 euroa tunnilta ja puolenyön jälkeen 2,17 euron yölisää tunnilta. Lauantailisää alalla ei makseta.

Moilanen katsoo, että kokit ovat palkkakuopassa. Haasteellista on Moilasen mukaan myös osa-aikatyön määrä, kun ”pienellä palkalla tehdään vähän tunteja”.

”Sitten voisi maksaa vähän ekstraakin. Jos on hyvä työntekijä, josta halutaan pitää kiinni ja työtä on, niin eivät ne meidän neuvottelemat minimipalkat ole ne pakolliset palkat, vaan aina voi maksaa paremmin. Palkalla voisi myös houkutella työntekijöitä”, Moilanen sanoo, mutta tunnistaa myös matalakatteisen alan ongelmat.

Perussuomalaisten puheenjohtaja, europarlamentaarikko Jussi Halla-aho arvosteli Facebook-päivityksessään, kuinka Suomeen tuodaan kokkeja Filippiineiltä asti. Hänen mukaansa filippiiniläisten ”huippuosaaminen on sitä, että he kokkaavat halvemmalla kuin muut”.

Moilanen korostaa, että ”yrittäjien täytyy tietää”, ettei työvoimaa saa ulkomailta yhtään sen edullisemmin kuin Suomestakaan. Silti hänkin epäilee, onko ulkomaisen työvoiman houkuttelun tarkoituksena pitää palkkataso matalalla.

”No siltähän se vähän vaikuttaa. Sellaisen signaalin siitä ainakin saa, koska ei olla valmiita maksamaan sitä ekstraa, jolla saisi työntekijöitä täältä kotimaastakin houkuteltua. Haetaan tavallaan halvempaa työvoimaa. Siltä se meille päin näyttää”, Moilanen myöntää.

