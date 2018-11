”Donald Trumpin puheessa näkyi karkeasti se, mikä USA:n politiikassa on vialla” – Tutkija-poliitikko kävi paikan päällä kiihkeässä vaalitilaisuudessa

Yhdysvaltain poliittisen historian tutkija ja Muuramen kunnallispoliitikko Jani Kokko (sd) kertoo blogissaan käynnistään Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin välivaalitilaisuudessa Indianassa.

Yhdysvallat äänestää tänään tiistaina välivaaleissa, joissa valitaan kongressin alahuoneen eli edustajainhuoneen edustajat sekä kolmannes senaattoreista senaattiin eli kongressin ylähuoneeseen. Lisäksi vaaleissa valitaan 36 osavaltion kuvernöörit.

Trump on kiertänyt Yhdysvaltoja ahkerasti, aivan kuten presidentinvaalien 2016 alla. Hän on jopa kehottanut kansanjoukkoja äänestämään, kuin olisi itse ehdokkaana. Kokko oli mukana Fort Waynessa Indianassa järjestetyssä vaalitilaisuudessa. Hän kertoo, että paikalla kaupungin areenalla oli noin 13 000 kuulijaa ja useita tuhansia seurasi tilaisuutta areenan ulkopuolelta.

”Yleisö heilutti tuhansia kylttejä joissa luki mm. ’Women for Trump’, ’Veterans for Trump’, ’Finnish the Wall’, ’Drain the Swamp’, ’Keep America Great Again’, sekä edellisten presidentinvaalien suosikki ’Make America Great Again’. Myös punaiset MAGA-lippikset olivat hyvin edustettuina ja niistä käytiin aktiivista kauppaa ulkopuolella”, Kokko kirjoittaa.

”Presidentti Donald Trumpin puheessa näkyi karkeasti se, mikä Yhdysvaltain politiikassa on vialla. Puhe keskittyi hyökkäämään poliittisia vastustajia ja mediaa vastaan, siinä keskityttiin luettelemaan ongelmia ja syyt luonnollisesti olivat vastapuolessa ja otettiin kunnia muiden ansioista”, Kokko kuvailee.

Hän kertoo myös jutelleensa Trumpin kannattajien kanssa tilaisuuden jälkeen. Maanviljelijäpariskunta myönsi Trumpin yllyttämän kauppasodan heikentäneen merkittävästi tilansa kannattavuutta, mutta kertoi presidentin politiikan sääntelyn lieventämiseksi helpottaneen heidän asemaansa ja kompensoineen kauppasodan vaikutukset, Kokko kertoo.

”Trumpin kannattajissa näki päättäväisyyden Fort Waynessa. Tapahtui välivaaleissa mitä tahansa niin nämä ihmiset ovat suunnanneet katseensa jo vuoteen 2020 ja Trumpin uudelleenvalintaan”, Kokko arvioi.

