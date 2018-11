”Donald Trump on tehnyt kaiken mitä lupasi” – Suomalaisasiantuntija: 90% kannattajista tyytyväisiä

Yhdysvaltain välivaalien lopputulosta on äärimmäisen vaikea ennustaa, sillä tilanne on hyvin tasainen. Näin sanoo Amerikan konservatiiviseen puoleen perehtynyt tutkija, Yhdysvaltain ja Ison-Britannian historian dosentti Markku Ruotsila Uuden Suomen haastattelussa.

Ruotsila arvioi Yhdysvaltain presidentinvaalien alla vuonna 2016, että Trump olisi toimintakykyisempi presidentti kuin demokraattien vastaehdokas Hillary Clinton. Mitä mieltä Ruotsila on nyt, kun Trumpin kautta on kaksi vuotta takana?

”Hän teki nimenomaan niin kuin hän lupasi tehdä”, Ruotsila sanoo.

”Jos Trumpin kahta ensimmäistä vuotta katsotaan hänen lupauksiensa ja yleensä Yhdysvaltain oikeiston ja konservatismin näkökulmasta, niin hän on tehnyt kaiken sen, mitä hän lupasi tehdä. Käytännöllisesti katsoen. Trumpin äänestäjät ovat hyvin tyytyväisiä”, Ruotsila jatkaa.

Ruotsila toteaa, että samaan aikaan puolet Yhdysvalloista on tyytymättömiä Trumpiin. Niistä, jotka eivät Trumpia äänestäneet, 90 prosenttia on häneen tyytymättömiä, kun taas sama osuus kannattajista on tyytyväisiä Trumpiin, Ruotsila huomauttaa.

Ruotsila korostaa sitä, että Trump on voinut toteuttaa politiikkaansa juuri siksi, että kongressi on samaan aikaan ollut republikaanien hallinnassa.

”Jos kongressi – ainakin toinen kamari – menee demokraateille, niin sitten palataan tällaiseen tilanteeseen, joka olisi Hillary Clintonin voiton kauttakin tullut. Sellaiseen umpikujaan tai umpisolmuun, että mitään ei oikeastaan tehdä”, Ruotsila sanoo.

”Kyllä se selvä on, että Trumpin kampanjakiertue on vaikuttanut tähän siinä mielessä, että tämänhän ei pitäisi olla lainkaan tasainen tilanne. Sen pitäisi olla aika selvää, että demokraatit voittavat.”

Yhdysvaltain sisäpolitiikassa ei Ruotsilan mukaan tapahdu oikeastaan juuri mitään, jos välivaalien voitto menee demokraateille. Ulkopolitiikkaansa Trump voi sen sijaan jatkaa samalla linjalla, vaikka demokraatit voittaisivatkin välivaaleissa.

Trump on kiertänyt Yhdysvaltoja välivaalien alla samaan malliin kuin presidentinvaalien alla vuonna 2016. Hän on myös laittanut itsensä voimakkaasti likoon viestittämällä kannattajilleen, että heidän tulisi äänestää kuin Trump itse olisi ehdolla. LUE LISÄÄ: ”Donald Trumpin puheessa näkyi karkeasti se, mikä USA:n politiikassa on vialla” – Tutkija-poliitikko kävi paikan päällä kiihkeässä vaalitilaisuudessa

Ruotsila arvioi, että Trump on näin onnistunut tasaamaan tilannetta, sillä yleensä välivaaleissa oppositiossa olevalla puolueella on tapana menestyä.

”Kyllä se selvä on, että Trumpin kampanjakiertue on vaikuttanut tähän siinä mielessä, että tämänhän ei pitäisi olla lainkaan tasainen tilanne. Sen pitäisi olla aika selvää, että demokraatit voittavat. Ja kyllä Trump kiertämällä näin aktiivisesti on hyvin paljon pystynyt innostamaan omia äänestäjiään ja omia kannattajiaan. Trumpin takia tämä tilanne on niin tiukka, tasainen”, Ruotsila sanoo.

”Kyllä presidentit yleensä aina välivaaliehdokkaiden puolesta kampanjoi, mutta eivät ihan näin aktiivisesti. Se ei tosiaankaan ole tavallista, että presidentti näin suoraan yrittää tehdä vaalia itsestään. Siihen sisältyy niin suuria vaaroja, että presidentit eivät yleensä tällaista halua tehdä. Koska sitten, jos hänen puolueensa häviää, se tulkitaan tietysti epäluottamuslauseena. Mutta en menisi sellaisia johtopäätöksiä kummassakaan tapauksia, koska Yhdysvallat on niin tasaisesti jakautunut. On kyse siitä, kumpi puoli pystyy innostamaan ihan vähän enemmän ihmisiä äänestämään”, Ruotsila toteaa.

Yhdysvaltalaiset äänestävät välivaaleissa tänään tiistaina. Tuloksia odotetaan keskiviikkoaamuna Suomen aikaa.

