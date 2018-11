Nyt se on valmis – sotelle tärkeä nytkähdys

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta on saanut valmiiksi sote-mietintöluonnokset.

Sote-valiokunnan puheenjohtaja Krista Kiurun (sd) kommentoi tilannetta eduskunnassa. Uusi Suomi seuraa paikan päällä.

"Olemme istuneet asian äärellä poikkeuksellisen määrän aikaa. Tämä työ on pohjautunut mittavaan asiakirja-aineistoon", Kiuru sanoo.

"Nyt nämä kaikki kolme mietintöä lähtevät perustuslakivaliokunnan arvioitavaksi. Lopullisen muodon sisältö saa, kun perustuslakivaliokunnan käsittely on ohi ja toinen sosiaali- ja terveysvaliokunnan käsittely on sitten käyty", Kiuru kuvasi prosessia.

Kiurun mukaan sote-valiokunta julkistaa mietintöluonnokset. Ratkaisu on poikkeuksellinen, sillä yleensä luonnosvaiheessa olevia mietintöjä ei julkaista. Kiurun mukaan sote-uudistus on kuitenkin niin poikkeuksellinen ja laaja uudistus, että julkistaminen jo tässä vaiheessa on perusteltua.

Sote-valiokunnan työ on ollut käänteitä täynnä. Hallituksen ja opposition edustajat ovat syytelleet toisiaan työn viivyttämisestä.

"Vihdoinkin tämä päivä koitti, että sote-lakipaketti saadaan eteenpäin perustuslakivaliokuntaan. Tämä päivä on tärkeä merkkipaalu tiellä kohti nykyistä parempia ja yhdenvertaisempia arjen palveluita", sanoo puolestaan keskustalainen sote-valiokunnan varapuheenjohtaja Hanna-Kaisa Heikkinen tiedotteessa.

Myös kokoomuslaiset sote-valiokunnan jäsenet toteavat, että sote otti ison askeleen eteenpäin.

"Seuraavaksi mietintöluonnokset maakuntalaista, valinnanvapauslaista ja tuottajalaista lähetetään perustuslakivaliokunnan arvioitavaksi. Tämän jälkeen käydään StV:ssä toinen, ratkaiseva käsittely, josta mietinnöt menevät eduskunnan täysistuntoon päätettäväksi", neljä sote-valiokunnan kokoomuslaista jäsentä selventävät tiedotteessaan.

"Uudistuksen peruspilarit eivät muuttuneet. Valinnanvapaus toteutuu laajana perustason terveyspalveluissa ja erikoissairaanhoidossa soveltuvin osin, aivan kuten hallituksen esityksessä on tarkoitettukin", kommentoi Sari Sarkomaa (kok).