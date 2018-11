Alexander Stubb pettyi kisaan kärkipaikasta – ”Halusin esivaalin”

Suurimman europuolue EPP:n kärkiehdokkaaksi Euroopan komission johtoon pyrkivä Alexander Stubb kertoo toivoneensa, että hänen ja vastaehdokas Manfred Weberin välille olisi syntynyt koko Euroopan laajuinen ”esivaali”.

Stubb ja Weber väittelivät Helsingissä keskiviikkoiltana EPP:n konferenssissa. Se oli ainoa väittely, joka ehdokkaiden välille järjestettiin ennen torstain äänestystä.

”Ihan mukava fireside chat [rupatteluhaastattelu]. Luulen, että se oli myös odotettavissa”, Stubb sanoo väittelystä.

”Olin toivonut montaa eri debattitilaisuutta, koska jos me haluamme viedä eurooppalaista viestiä eteenpäin varsinkin tällaisessa kisassa, se pitäisi nähdä esivaalina. Se tarkoittaisi silloin sitä, että kierrettäisiin kaikissa 27 [EU:n jäsenmaiden] pääkaupungissa ja käytäisiin keskustelussa”, Stubb kertoo.

Nykyisin Euroopan investointipankin varapääjohtajana toimiva Stubb arvioi, ettei Helsingissä kovinkaan moni EPP:n äänivaltaisista delegaateista vielä tunne Weberiä tai häntä itseään.

”Jos eroja lähdetään kaivamaan, niin minä kannatan komissaaria jokaiselle jäsenmaalle, Weber ei. Arvoissa vedän ehkä vähän kovempaan. Jos meidät pantaisiin bokseihin, niin olen varmaankin keskusta-oikeistolainen maltillinen liberaali ja hän taas keskusta-oikeistolainen konservatiivi”, Stubb sanoo.

Weber on selvä ennakkosuosikki huomisessa äänestyksessä. Sen myöntää jo Stubbkin.

”Sanotaanko näin, että jos kaikki julkiset äänet laskettaisiin, niin hävisin tämän ihan 6-0. Se on ilman muuta selvää, että Manfred on saanut niin vahvaa tukea eri delegaatioilta ja jäsenmailta. Ja ymmärrän sen tulokulman siinä mielessä, että jos Saksan liittokansleri kysyy, että ’hei, mulla on vähän visainen tilanne tuolla kotona, voisitko tukea tuota mun ehdokasta’, niin totta kai he sen tekevät”, Stubb sanoo.

”Tietty muutamissa maissa on aika pitkälle menevä tällainen ryhmäkuriperinne jopa salaisissa äänestyksissä. Tänne lennätetään porukkaa ja jos puheenjohtaja sanoo, että äänestette sitten tota, koska minä olen luvannut, niin vaikeahan sitä on kääntää. Mutta pistän pienen toivon pilkkeen siihen, että muutama vaihtaa mielipiteensä”, hän jatkaa.

Suomen entinen pääministeri kuitenkin arvioi ”tosiasiaksi”, että hän saa ääniä jokaisesta maasta.

”Se on ihan selvä. Tuleeko niitä sitten tarpeeksi, se on eri juttu.”