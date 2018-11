Stubbin tarina Matti Vanhasesta kertomassa vitsiä nauratti eurooppalaisyleisöä

Euroopan keskustaoikeistolaisen EPP-ryhmän kärkiehdokkaaksi ja Euroopan komission puheenjohtajaksi pyrkivä Alexander Stubb nauratti Helsingissä kokousvieraita kertomalla tarinan Suomen entisen pääministerin Matti Vanhasen (kesk) tulkkauksesta.

Suomen puheenjohtajakaudella 2007 Vanhanen piti puhetta Euroopan parlamentille.

”Ja tiedättehän, silloin puhutaan omalla kielellä paperista. No hän puhui suomeksi ’tervetuloa’. Mutta sitten hän alkoi kertoa vitsiä. Ja tiedättehän, että vitsit ja tulkkaus eivät oikein toimi. Tuolloin nuorena meppinä panin kuulokkeet korvilleni kuunnellakseni, miten hänen vitsinsä käännetään. Tulkki, fiksu sellainen, sanoi: ’Pääministeri Vanhanen kertoo juuri vitsiä. Valitettavasti sitä ei voi kääntää, mutta voisitteko nauraa NYT!’”, Stubb herätti eurooppalaisen yleisön nauramaan.

EPP-ryhmä äänestä torstaina aamupäivän aikana. Äänestyksessä ehdolla on Stubbin lisäksi EPP:n europarlamenttiryhmän puheenjohtaja Manfred Weber. Torstain äänestyksessä Weber on selvä ennakkosuosikki.

Torstaina aamupäivällä pitämässään puheessa Stubb yritti vielä vedota kokousdelegaatteihin.

”Minusta tämä on suuri päivä ja minusta te ette ole äänestämässä ainoastaan yhdestä asiasta. Äänestätte kolmesta asiasta. Ensiksikin äänestätte EPP:n kärkiehdokkaasta. Toiseksi äänestätte siitä henkilöstä, joka johdattaa meidät eurovaaleihin ja kolmanneksi äänestätte siitä, kenestä tulee Euroopan komission seuraava puheenjohtaja”, Stubb sanoo.

EPP on Euroopan parlamentin suurin puolue ja nykyinen komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker valittiin juuri EPP:n kärkiehdokkaana. Suomalaispuolueista EPP-ryhmään kuuluvat kokoomus ja kristillisdemokraatit.

Stubb myönsi puheessaan oman altavastaajan asemansa. Hänen mukaansa jotkut ovat nähneet hänen ehdokkuutensa hieman samanlaisena yrityksenä kuin Suomi haastaisi Saksan jalkapallossa.

Keskiviikkoiltana Stubb arvioi, että osassa EPP-ryhmän jäsenpuolueista noudatetaan tiukkaa ryhmäkuria ja että heidän äänensä näyttävät olevan menossa Weberille.

”Sanotaanko näin, että jos kaikki julkiset äänet laskettaisiin, niin hävisin tämän ihan 6-0. Se on ilman muuta selvää, että Manfred on saanut niin vahvaa tukea eri delegaatioilta ja jäsenmailta. Ja ymmärrän sen tulokulman siinä mielessä, että jos Saksan liittokansleri kysyy, että ’hei, mulla on vähän visainen tilanne tuolla kotona, voisitko tukea tuota mun ehdokasta’, niin totta kai he sen tekevät”, Stubb kertoi.

Torstaina Stubb vetosikin delegaatteihin, että he tekisivät itsenäisen äänestyspäätöksen.

”Joka ikinen teistä menee äänestyslaatikolle ja laittaa sinne oman henkilökohtaisen äänensä”, Stubb vetosi delegaatteihin.

”Kaikkein tärkeintä tänään on, ystäväni, että menette äänestyslaatikolle, harkitsette tarkkaan, teette henkilökohtaisen päätöksenne ja teette sen päällänne ja sydämellänne”, Stubb.

