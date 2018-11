Euroopan kiistellyin hahmo lyttäsi Alexander Stubbin agendan täysin – ”Sosialistisia ja liberaaleja syytöksiä”

Euroopan unioni ja Euroopan kansanpuolue EPP sen johtajana on epäonnistunut pitämään britit sisällä ja siirtolaiset ulkona, katsoo Unkarin pääministeri Viktor Orbán Helsingissä pitämässään puheessa. Samalla hän tylytti sosialisteja, liberaaleja ja vihreitä.

”Viimeisten viiden vuoden aikana olemme antaneet Euroopalle johtajuutta. Meidän on otettava vastuu siitä, että emme ole pystyneet pitämään brittejä sisällä ja siirtolaisia ulkona. 2011 meillä oli EPP-taustainen valtionpäämies 16 maassa. Nyt enää kuudessa. Tätä ei voi mitenkään kaunistella. Faktat ovat faktoja. Ei ihme, että itsetuntomme on lommolla”, Orbán sanoo.

Unkarin Fidesz-puolueen johtaja Orbán on yksi Euroopan kiistellyimpiä hahmoja. Euroopan komissio on nostanut syytteet Orbánin johtamaa Unkaria vastaan, koska se arvioi maan rikkovan EU:n turvapaikkasäädöksiä.

Samalla kun Unkarin paikka EU:ssa on kyseenalaistettu, on myös Orbánin ja Fideszin paikka EPP:ssä kyseenalaistettu. EPP:n kärkiehdokkaaksi Euroopan komission puheenjohtajaksi pyrkivä Alexander Stubb on sanonut, että hän heittäisi Orbánin pihalle EPP:stä, koska puolue ei tue eurooppalaisia arvoja.

Helsingissä pitämässään puheessa Orbán korosti EPP:n olevan kristillisdemokraattinen kansanpuolue tai pikemminkin kansojen puolue.

”Sosialistit, liberaalit ja vihreät rakentavat juuri sellaista Eurooppaa, jolla ei ole mitään juuria eikä henkistä identiteettiä. Meidän visiomme on Eurooppa, jolla on 27 kasvot yhtä aikaa. Eurooppa joka on yhtä aikaa kristillinen ja demokraattinen”, Orbán sanoo.

”Unohtakaamme kaikki sellainen hömpötys kuin Fidel Castron ja Karl Marxin ihannointi”, hän jatkoi ja sai salilta raikuvat aplodit.

”Meidän ei pidä kuunnella vastustajiamme eikä meidän pidä arvioida itseämme liberaalin median ja vasemmistopuolueiden standardien mukaan. Jos haluamme miellyttää heitä, tuomitsemme itsemme tappioon”, Orbán täydensi.

Puheessaan hän lyttäsi täysin Alexander Stubbin liberaalin kampanja-agendan ja julisti hänen puolueensa tukevan Stubbin vastaehdokasta Manfred Weberiä EPP:n kärkiehdokkaaksi.

”Meidän ei pidä koskaan luottaa niihin, jotka rakentavat henkilökohtaisia kunnianhimojaan jakamalla EPP-perhettämme sosialistisilla ja liberaaleilla syytöksillä”, Orbán sanoo.

”Sanon tämän nyt suoraan, me asetumme Weberin taakse”, hän jatkoi.

