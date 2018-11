Stubb jäi jalkoihin – Manfred Weber sai 79 prosenttia äänistä

Saksalainen Manfred Weber on valittu parlamentin keskustaoikeistolaisen EPP-puolueen kärkiehdokkaaksi ensi toukokuun europarlamenttivaaleihin.

Weber sai valtaosan, tarkalleen 492 yhteensä 621:sta kokousedustajan antamasta äänestä. Vastaehdokas Alexander Stubbin saalis jäi 127 ääneen, mikä on runsaat 20 prosenttia kaikista äänistä. Weber sai 79 prosenttia äänistä.

Kärkiehdokkaasta äänestettiin Helsingin Pasilassa Messukeskuksessa järjestetyssä EPP:n kaksipäiväisessä kongressissa.

Weber painotti aamupäivän puheenvuorossaan eurooppalaisen yhteistyön tärkeyttä ja kaikkien kansalaisten pitämistä mukana Euroopan unionissa ja sen luomassa hyvinvoinnissa. Hän varoitti poissulkevasta kansallismielisyydestä, joka on nostanut päätään useissa Euroopan maissa. Tällaisen ajattelun torjuminen on Weberin mukaan yksi tärkeimmistä tavoitteista ensi toukokuun eurovaaleissa.

Samaan hengenvetoon hän totesi, että laiton maahanmuutto on saatava Euroopassa kuriin.

Weber totesi lisäksi, ettei Turkkia voi päästää Euroopan unionin jäseneksi. Hän painotti kristillisdemokraattista perintöä, jota aikoo pitää ylpeänä esillä. Weber kuuluu Baijerin CSU-puolueeseen, joka on Saksaa hallitsevan kristillisdemokraattisen CDU-puolueen sisarpuolue.

Kärkiehdokkaan on tarkoitus nousta Euroopan seuraavan komission puheenjohtajaksi, mikäli EPP on vaalien suurin puolue. EPP:n voitto on todennäköinen.

Weberistä ei silti välttämättä tule komission puheenjohtajaa. Komission nimitykset ovat Euroopan neuvoston eli jäsenmaiden johtajien käsissä, eikä kärkiehdokkaasta poikkeaminen ole lainkaan mahdotonta.

Komission nimitykset ovat aina kokonaisratkaisu, jossa muiden Euroopan johtotehtävien henkilövalinnat vaikuttavat jäsenmaiden neuvotteluratkaisuihin.

Toisen epävarmuustekijän eurovaalien jälkeisiin henkilövalintoihin tuo odotettavissa oleva muutos parlamentin voimasuhteisiin.

On hyvin mahdollista, etteivät Euroopan parlamentin kaksi suurinta ryhmää EPP ja sosialistit onnistu saavuttamaan yksinkertaista enemmistöä parlamenttiin.

Tällöin komission takana seisovaan parlamenttikoalitioon olisi otettava mukaan esimerkiksi liberaalidemokraattinen ALDE. On kuitenkin mahdollista, etteivät edes nämä kolme ryhmää yltäisi enemmistöksi parlamentissa.

Paljon riippuu siitä, kuinka eurokriittiset puolueet pystyvät kokoamaan kannattajiaan äänestämään toukokuun vaaleissa ja miten ehdokkaat ja kansalliset puolueet asettuvat Euroopan parlamentin eri ryhmittymiin. Näitä voivat olla esimerkiksi Euroopan konservatiivien ja reformistien ryhmä (ECR), jossa perussuomalaiset ovat sekä EU-kriittinen Vapauden ja suoran demokratian Eurooppa (EFDD).

