Donald Tusk sanoi suorat sanat Orbánin ”kristillisdemokratiasta” – Puhuu Euroopan kahdesta uhasta

Vuoden 2015 siirtolaiskriisi loi EU:lle kaksi uhkaa, arvioi Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Donald Tusk EPP:n kokouksessa Helsingin Messukeskuksessa.

Hänen mukaansa ensimmäinen uhka oli luottamuskriisi EU:ta kohtaan, joka syntyi, kun unioni ei kyennyt valvomaan ulkorajojaan. Se uhkasi myös EU:n perusoikeutta vapaasta liikkuvuudesta.

”Ihmiset kannattavat vapautta ja avoimuutta niin kauan kuin he tuntevat olonsa turvalliseksi”, Tusk sanoo.

Tusk uskoo, että tämä ensimmäinen uhka on nyt voitettu, mutta ”toinen uhka ei ole vielä poistunut”.

”Toinen uhka oli sellaisten poliitikkojen esiinnousu parrasvaloihin, jotka käyttämällä hyväksi siirtolaistilanteen aiheuttamaa kaaosta, alkoivat asettaa turvallisuuden ja järjestyksen vapautta ja avoimuutta vastaan”, Tusk jatkaa.

EPP:n Helsingin kokouksessa on korostettu puolueen kristillisdemokraattista arvoperimää. Sen nosti esille myös yksi Euroopan kiistellyimmistä hahmoista, Unkarin pääministeri ja Fidesz-puolueen johtaja Viktor Orbán. EU:ssa Unkarin on syytetty hyökänneen mediaa, vähemmistöjä ja oikeusvaltioperiaatetta vastaa.

”Jos olet oikeusvaltioperiaatetta ja itsenäistä oikeuslaitosta vastaan, et ole kristillisdemokraatti. Jos et pidä vapaasta lehdistöstä ja kansalaisyhteiskunnasta, jos hyväksyt homofobian, nationalismin ja antifeminismin, et ole ole kristillisdemokraatti”

Omassa puheenvuorossaan Tusk kävi tiukasti Orbánin edustaman linjan kimppuun sekä laajemmin oikeistopopulismia vastaan.

”Aion puhua nyt suoraan: jos olet oikeusvaltioperiaatetta ja itsenäistä oikeuslaitosta vastaan, et ole kristillisdemokraatti. Jos et pidä vapaasta lehdistöstä ja kansalaisyhteiskunnasta, jos hyväksyt homofobian, nationalismin ja antifeminismin, et ole ole kristillisdemokraatti. Jos panet valtion ja kansakunnan vapauden ja yksilön arvojen edelle, et ole kristillisdemokraatti”, Tusk sanoi piikitellen Orbánia.

”Haluan sanoa sen kaunistelematta, kenelläkään ei ole oikeutta – ainakaan meidän puolueessamme – hyökätä demokratiaa ja sen perustuksia vastaan”

Myös komission puheenjohtaja Jean-Claude Junkcer painotti, että EPP:n puolueiden on seisottava yhteisten arvojen puolesta. Hän luetteli Euroopan unionin perusarvoiksi, demokratiaa, ihmisarvon, solidaarisuuden, oikeusvaltioperiaatteen ja lehdistön vapauden.

Juncker painotti lisäksi, että eurooppalaiset voivat olla isänmaallisia, mutta tehdä selvä pesäero poissulkevaan kansallismielisyyteen.

