Timo Soinilla ja Laura Huhtasaarella kova yhteenotto GCM-paperista – ”Pitäisi tietää tosiasiat, kun näitä asioita tuo esille”

Oppositiopuolue perussuomalaisten varapuheenjohtaja, kansanedustaja Laura Huhtasaari kysyi tänään eduskunnan kyselytunnilla ulkoministeri Timo Soinilta (sin) YK:n siirtolaisuuspaperista, GCM:stä.

”Sopimuksen voimaantulolla on merkittäviä vaikutuksia Suomen kyvylle hoitaa itsenäistä maahanmuuttopolitiikkaa. Vaikka tämä ei ole laillisesti sitova, niin tästä tulee heikkoa lainsäädäntöä, koska miksi mikään maa allekirjoittaisi kansainvälistä sopimusta, jos sitä ei aiota noudattaa? Esimerkiksi tämä sopimus tyrmää täysin turvapaikanhakijoiden säilöönoton. Sopimuksen ulkopuolelle jäävät ainakin Yhdysvallat, Itävalta, Puola, Tshekki ja Unkari, mahdollisesti myös Australia ja Tanska. Kunnioittaako hallitus demokratiaa ja tuo tämän asian eduskunnan täysistunnon käsittelyyn, kuten perussuomalaiset vaativat?” Huhtasaari kysyi.

Ulkoministeri Soini vastasi Huhtasaarelle, että asia on ollut eduskunnassa, vieläpä perussuomalaisen johtamassa valiokunnassa.

”Olen iloinen, että nimenomaan perussuomalaiset ottaa tämän asian esiin. Aloitetaan tästä eduskuntakäsittelystä. Se on lähetetty eduskuntaan E-kirjeenä kesäkuussa, suureen valiokuntaan, josta se on lähetetty ulkoasiainvaliokuntaan ja hallintovaliokuntaan. Arvoisa edustaja, teidän takana istuu edustaja [Jani] Mäkelä, joka on ollut käsittelemässä tätä suuressa valiokunnassa. Teidän edessänne istuu hallintovaliokunnan puheenjohtaja [Juho] Eerola, jonka johdolla tätä on käsitelty hallintovaliokunnassa. Ja yksimielisesti hyväksytty, ei aiheuta toimenpiteitä”, Soini sanoi ja aiheutti mölinää eduskunnan salista.

”Tottakai hallitus on valmis vielä jatkokirjelmällä tuomaan tämän asian eduskuntaan. Ei meillä ole mitään salattavaa”, Soini lisäsi.

Huhtasaari jatkoi keskustelua ja haastoi Soinia:

”Kuten ministeri Soini sanoi, ei aiheuta toimenpiteitä, eli ilmeisesti sitä ei aiota sitten allekirjoittaa, jos se ei aiheuta toimenpiteitä. Selkeästi hallituksella ei ole valmiutta tuoda tätä YK:n maahanmuuttosopimusta avoimeen keskusteluun sopimuksen päämääristä ja vaikutuksista. Ja nyt voisin kysyä ministeri Soinilta: Te olette sanoneet, että palautussopimus Irakin kanssa on teidän prioriteettinne. Teidän aikananne Irakin palautukset ovat kuitenkin entistä enemmän takkuilleet. Onko teidän prioriteettinne nyt säilyttää Suomessa jopa 10 000 kielteisen turvapaikkapäätöksen saanutta laittomasti maassa olevaa ja allekirjoittaa GCM-sopimus, joka helpottaa siirtolaisuutta entisestään? Takinkäännön ennätys. GCM-sopimuksessa on tarkoitus tehdä laittomasta siirtolaisuudesta laillista ja Suomen ja kaikkien muiden sopimusmaiden käsiä halutaan sitoa niin, ettei kiristyksiä voisi enää tehdä. Arvoisa ministeri, tuokaa tämä sopimus avoimesti eduskunnan käsittelyyn ja päätettäväksi.”

Soini vastasi Huhtasaarelle, että tämä ei ole tutustunut aiheeseen kunnolla.

”Tässähän ei ole kysymys sopimuksesta. Tämä on kansainvälisesti neuvoteltu asiakirja. Väitätte, että sitä ollaan allekirjoittamassa jossakin. Ei sitä olla allekirjoittamassa. Se menee normaalin YK-menettelytavan mukaan YK:n yleiskokoukseen päätöslauselmamenettelyllä äänestykseen. Pitäisi tietää tosiasiat, kun näitä asioita tuo esille ja kysyy. Ja kysymys on ohjenuorasta, neuvotellusta asiakirjasta YK:n piirissä. Itse asiahan on tärkeä, koska meillä on siirtolaisuutta ja pakolaisuutta. Totta kai me halutaan puolustaa ihmiskaupan uhreja. Totta kai me haluamme säällisiä työoloja ihmisille. Totta kai me haluamme huolehtia siitä, että ihmisarvo toteutuu. Me on nähty 2015 Euroopassa, mihin joudutaan, kun on hallitsematon tilanne, että ei ole välineit, ei ole rakenteita, ei ole ohjenuoria. Sellaista aikaa me emme halua takaisin Suomessa. Tämä asia on käsitelty eduskunnassa, näissä valiokunnissa.”

Keskusteluun osallistui myös hallintovaliokunnan puheenjohtaja, perussuomalaisten kansanedustaja Juho Eerola.

”Niin kuin todettiin, niin tämä nyt käsiteltävänä oleva GCM-sopimus eli laitonta ja laillista maahanmuuttoa sekoittava sopimus tosiaan kävi meillä hallintovaliokunnassa, jossa yksimielisesti päätimme olla ryhtymättä toimenpiteisiin. Ja etenkin, arvoisa ministeri, tämmöisiin toimenpiteisiin että Suomi tämän allekirjoittaisi, niin ei mielestäni pitäisi ryhtyä”, Eerola sanoi lopussa jopa naurahdellen. Myös Eerolan ympäriltä kuului hekottelua.

Soini totesi tähän jo kertoneensa, miten GCM-paperin käsittely YK:ssa etenee. Soini vaati faktoja selviksi keskusteluun.

