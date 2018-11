Ville Niinistö ryöpyttää: ”Tämä porukka on osa kokoomuksen ’perhettä’ – tyhjän arvopuheen takaa paljastuvat kovat teot”

Vihreiden ex-puheenjohtaja, kansanedustaja Ville Niinistö hyökkää kokoomuksen ja Alexander Stubbin (kok) kimppuun kannanotollaan liittyen Euroopan kansanpuolue EPP:n kokoukseen Helsingissä.

Kokouksessa Saksan Manfred Weber valittiin EPP:n kärkiehdokkaaksi eurovaaleihin 2019. Stubb kisasi Weberiä vastaan kärkiehdokkuudesta. Kokoomus isännöi kaksipäiväisen kokouksen.

”Oli hiukan hämmentävää seurata Kokoomuksen ’perheen’ eli Euroopan oikeiston konservatiivipuolueiden kokoontumista Helsingissä”, Niinistö kirjoittaa Facebookissa. Katso Niinistön päivitys jutun lopusta.

”Kokoomuksen Stubb puhui löysästi liberaaleista arvoista. Ihmisoikeuksia se ei silti näytä kattavan. Hän sanoi syyksi miksi ei nostanut paneelissa Unkarin tilannetta esille sen, että ’perheessä ei tunnu reilulta alkaa sättimään toista’. Tämä porukka on osa kokoomuksen ’perhettä’. Tähän puolueryhmään kuuluvat Silvio Berlusconin oikeistoryhmä Italiasta ja Viktor Orbánin yksipuoluejärjestelmää Unkariin rakentava Fidezs, kuten myös äärioikeiston kanssa tiivistä hallitusyhteistyötä tekevää Itävallan liittokansleri Kurtz”, Niinistö kirjoittaa.

Niinistö on kertonut jättävänsä eduskunnan keväällä. Hän harkitsee lähtemistä ehdolle eurovaaleissa, joihin EPP:n kärkiehdokaskisakin liittyy.

Hän lisäksi kritisoi voimakkaasti kokoomuksen politiikkaa Juha Sipilän (kesk) hallituksessa.

”Tyhjän arvopuheen takaa paljastuvat kovat teot. Tätä kovaa linjaa oli ajamassa ja neuvottelemassa kokoomuksen entinen puheenjohtaja ja valtiovarainministeri Alexander Stubb. Ja tässä linjassa ei ole mitään liberaalia, kuten ei ole Euroopan konservatiivipuolueiden linjassakaan”, Niinistö kirjoittaa.

Niinistö toimi lyhyen aikaa Stubbin hallituksessa ympäristöministerinä, kunnes vihreät erosi hallituksesta syyskuussa 2014. Ennen Stubbin hallitusta Niinistö toimi ympäristöministerinä Jyrki Kataisen (kok) hallituksessa.

Stubbia kuvailtiin yleisesti EPP:n kärkiehdokaskisassa liberaalimmaksi kuin konservatiivi Weberiä. Esimerkiksi Suomen kristillisdemokraatit asettautuivat Weberin taakse.

Niinistö kritisoi Stubbin vaikenemista Unkarin suhteen, mutta Unkarin Orbán sai kuitenkin kuulla kritiikkiä omiltaan EPP:n kokouksessa. Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Donald Tusk kävi puheenvuorossaan tiukasti Orbánin edustaman linjan kimppuun sekä laajemmin oikeistopopulismia vastaan.

”Aion puhua nyt suoraan: jos olet oikeusvaltioperiaatetta ja itsenäistä oikeuslaitosta vastaan, et ole kristillisdemokraatti. Jos et pidä vapaasta lehdistöstä ja kansalaisyhteiskunnasta, jos hyväksyt homofobian, nationalismin ja antifeminismin, et ole ole kristillisdemokraatti. Jos panet valtion ja kansakunnan vapauden ja yksilön arvojen edelle, et ole kristillisdemokraatti”, Tusk sanoi piikitellen Orbánia.

