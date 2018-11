Yle: Harvinainen GPS-varoitus annettiin Suomessa – Norjassa syytetään Venäjää

Lennonvarmistuksesta vastaava valtionyhtiö ANS Finland antoi alkuviikosta ensimmäistä kertaa ilmaliikenteelle varoituksen GPS-suunnistuksen laajasta häiriöstä Lapissa, kertoo Yleisradio.

Varoitus kattoi Suomessa alueen Rovaniemen pohjoispuolelta pohjoiseen Norjan rajalle ja Kittilästä itään Venäjän rajalle. Norjassa GPS-varoitus on annettu jo lokakuussa samana päivänä, jona alkoi Pohjois-Norjassa järjestetty Naton suursotaharjoitus Trident Juncture.

ANS Finlandin (Air Navigation Services Finland) varoituksessa oli Ylen mukaan kyse lentoliikenteelle annettavasta NOTAM-varoituksesta (Notice To Airmen), joka alkoi tiistaina ja kesti keskiviikkoon puoleenyöhön asti.

”Me olemme saaneet myös puolustusvoimilta tietoa. Tieto on siis julkaistu heti kun olemme sen saaneet”, ANS Finlandin operatiivinen johtaja Heikki Isomaa kertoo Ylelle.

”Olemme saaneet eri lähteistä tietoa, että Pohjois- tai Koillis-Suomessa olisi GPS-signaali mahdollisesti epäluotettava. Tieto on haluttu toimittaa lentoyhtiöiden ja ilmailijoiden tietoon turvallisuussyistä.”

Suomen viranomaiset vaikenevat häirinnän lähteestä, ja Puolustusvoimat ei halua kommentoida asiaa lainkaan.

Norjan viranomaisten mukaan vastaavaa häirintää on tullut Venäjältä, Yle kertoo. Syksyllä 2017 Norjassa Suomen Viestintävirastoa vastaava viranomainen Nkom arvioi häirinnän tulevan Venäjän puolelta.

Norjassa GPS-varoitus on yhä voimassa ja sen on määrä päättyä perjantaina 9.11. iltapäivällä. Sekä Norjassa että Suomessa viranomaiset vakuuttavat, että GPS-signaalin häirintä ei vaaranna lentoliikennettä, koska lentokoneissa on muitakin suunnistusvälineitä kuin GPS. Suomen lennonvarmistuksen mukaan ilmoituksia käytännön ongelmista ei ole tullut Suomessa.

