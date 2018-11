Matti Vanhanen vaatii reagointia GPS-häiriöön: ”Kyse vähintään samasta kuin ilmatilaloukkauksissa”

Eduskunnan ulkoasianvaliokunnan puheenjohtaja Matti Vanhanen (kesk) vaatii Suomen Lappiin annetun ilmaliikenteen GPS-varoituksen taustojen selvittämistä.

Yle kertoi perjantaina, että lennonvarmistuksesta vastaava valtionyhtiö ANS Finland antoi tällä viikolla ensimmäistä kertaa ilmaliikenteelle varoituksen GPS-suunnistuksen laajasta häiriöstä Lapissa. Häiriön uskotaan liittyvän Pohjois-Norjassa pidettyyn Naton suursotaharjoitukseen, ja ainakin Norjassa häirinnästä syytetään Venäjää. Maiden välille on syntynyt jännitettä Trident Juncture -harjoituksen vuoksi.

Kansanedustaja Vanhanen kommentoi uutista sosiaalisessa mediassa. Hän korostaa, että lentoturvallisuus on Suomelle korkean profiilin asia.

”Tämänkin ongelman tausta on selvitettävä ja reagoitava siten, että ongelma ei jatku tai toistu. Kyse on vähintään samasta kuin ilmatilaloukkauksissa, nämäkin ongelmat on heti julkistettava”, Vanhanen toteaa.

Matti Vanhanen kertoo Uudelle Suomelle, että hän on asiassa pelkästään uutistietojen varassa. Hänen mukaansa Suomella täytyy olla nollatoleranssi asiassa, koska se koskee lentoliikenteen turvallisuutta.

”Siviililiikennettä ei saa vaarantaa.”

Vanhanen sanoo, että GPS-häirintä ei voi olla tahatonta, joten häiriön aiheuttaja täytyy selvittää ja tekijälle antaa signaali, että toimintaa ei hyväksytä.

”Pitää löytää se taho, joka häirintää on tehnyt, ja olla sinne yhteydessä. Aivan samoin kuin ilmatilanloukkauksissa, vaikka niissä todentaminen lienee helpompaa”, Vanhanen sanoo.

Vanhasella ei ole tietoa, liittyykö GPS-häirintä Naton Trident Juncture -harjoitukseen, eikä hän halua spekuloida häiriön lähteellä.

”Mutta jokainen osaa todennäköisyyksiä laskea.”

Ylen mukaan Suomen puolustusvoimat oli haluton kommentoimaan asiaa millään tavalla.

”Olemme saaneet eri lähteistä tietoa, että Pohjois- tai Koillis-Suomessa olisi GPS-signaali mahdollisesti epäluotettava. Tieto on haluttu toimittaa lentoyhtiöiden ja ilmailijoiden tietoon turvallisuussyistä”, varoituksen antaneen ANS Finlandin operatiivinen johtaja Heikki Isomaa kertoi Ylelle.

Isomaan mukaan ANS Finland sai tietoa myös Puolustusvoimilta.

Suomessa varoitus oli voimassa vain tiistaista keskiviikkoon, mutta Norjan Lapissa lokakuinen varoitus on yhä voimassa. Käytännön ongelmia ilmaliikenteelle ei ole ainakaan Suomessa aiheutunut, sillä lentokoneissa on muitakin suunnistusvälineitä kuin GPS.

