Keskustalainen lataa Juha Sipilälle: ”Varoitusmerkit kääntyivät punaisen puolelle – Nyt on viimeinen aika toimia”

Keskustalainen kaupungin- ja maakuntavaltuutettu Joonas Könttä ravistelee puoluettaan heräämään todellisuuteen. Keskusta näyttää tuoreimpien gallupien valossa pudonneen pääministerikisasta.

”Keskustan osalta keltaista tähän asti näyttäneet varoitusmerkit kääntyivät viimeistään nyt punaisen puolelle: alas tultiin yli prosenttiyksikkö, yhden kuukauden aikana”, Könttä kirjoittaa blogissaan viitaten Ylen tuoreimpiin lukuihin.

Myös Yle arvioi analyysissaan, että ”keskustan takaa valuu nyt väkeä pois ja oikeastaan kaikista ryhmistä - viljelijät näyttävät pysyvän”.

”Huoli on ollut suuri jo toista vuotta. Keskustan kannatuskäyrä on ollut pitkään kuin kuolleen aivokäyrä. Pelkkää viivaa. Nyt koetun kannatuslaskun on oltava viimeinen merkki herätä. Vanhan pelikirjan sivuja on luettu pian yli kolme vuotta ja kannatus loistaa poissaolollaan. Keskustan tähänastinen linja toimia asianhoitajana ei sytytä”, Könttä lataa.

LUE LISÄÄ PUHEENVUOROSTA: Keskustassa on ministeriruletin aika

Könttä kritisoi puoluettaan hallinnoinnista vailla omaa poliittista linjaa.

”On rehellistä sanoa, että poliittisessa linjassakin on tarkastamisen varaa. Perusturvan leikkaukset, tuomioistuinviraston sijoittaminen pääkaupunkiseudulle ja rajut leikkaukset koulutukseen, joista kovimmat iskut on ottanut ammatillinen koulutus, hämärtävät kuvaa siitä, mistä keskustassa on tosiasiassa kyse: heikoimpien puolustamisesta ja koko Suomen kehittämisestä. Nyt on viimeinen aika toimia”, Könttä vetoaa.

Hän ehdottaa ensi toimena ministerikierrätystä, jonka myötä esimerkiksi keskustan varapuheenjohtaja Katri Kulmuni voisi Köntän mielestä nousta ministeriksi.

”Kannustaisin puolueen puheenjohtajaa, pääministeri Juha Sipilää vakavasti harkitsemaan tätä ja muita keinoja oman porukan herättämiseksi”, eduskuntavaaleissa ehdolla oleva Könttä vetoaa.

