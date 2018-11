”Kokoomus on kummajainen EPP:ssä” – Jussi Halla-aho ja Heidi Hautala löysivät yhteisen linjan

Kokoomus on tietynlainen kummajainen Euroopan kansanpuolue EPP:ssä, katsovat europarlamentaarikot Jussi Halla-aho (ps) ja Heidi Hautala (vihr). Kokoomusmepit Sirpa Pietikäinen ja Henna Virkkunen taas puolustavat kokoomuksen olevan oikeassa seurassa.

Euroopan parlamentin tiedotustoimiston järjestämillä meppikahveilla keskusteluun EPP:n todellisesta luonteesta innoitti Helsingissä torstaina päättynyt Euroopan kansanpuolueen kokous. Suomessa EPP-puolueeseen kuuluvat kokoomus ja kristillisdemokraatit. Esiin nousi myös EPP:n etenkin Unkarin Viktor Orbánia vastaan laadittu ”hätäjulistus” Euroopan arvoista.

”Se osoitti hyvin sitä kahtiajakautuneisuutta perinteisten konservatiivipuolueiden sisällä ja välillä. Se oli myös hyvä merkki siitä, että kokoomus on nykyään jonkunlainen kummajainen Euroopan konservatiivipuolueiden joukossa. Siis nimenomaan siinä, että se on hyvin vasemmalla tietyissä arvokysymyksissä”, sanoo perussuomalaisten puheenjohtaja Halla-aho.

”Huhhuu”, puuskahtaa Pietikäinen Halla-ahon vieressä.

Halla-aho täsmentää tarkoittavansa, että EPP:ssäkin ”valtavirta on mennyt konservatiivisempaan suuntaan nimenomaan maahanmuuttokysymyksissä” ja pyritty jopa ”imitoimaan populistipuolueiden agendaa”. Kokoomusmeppien hämmästellessä Halla-ahon tulkintaa vettä myllyyn lisäsi vihreiden Hautala.

”Nyt tässä asiassa olen nyt erittäin samaa mieltä Jussin kanssa. EPP:n kokous osoitti myös, että nämä perinteiset konservatiiviset puolueet ovat lipumassa oikealle ja flirttailevat laitaoikeistolaisten kanssa. Monissa tapauksissa on huomattu, että tällainen imitointi ei toimi, vaan ihmiset haluavat sitä aitoa tavaraa. Minusta tämä on juuri se, miksi niin sanotut populistiset puolueet voittavat vaaleissa”, Hautala sanoo.

”Minusta Alexander Stubb kunniakkaasti yritti puhua eurooppalaisten arvojen ja liberaalin demokratian puolesta. Mutta kiinnitin sitten huomiota kuten Jussi myöskin viittasi, että paljon liittyy maahanmuuttopolitiikkaan tämä koko arvojen kiista.”

Siirtolaiskriisi oli yksi yleisimmistä teemoista EPP-johtajien puheissa Helsingin Messukeskuksessa. Esimerkiksi Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Donald Tusk arvioi siirtolaiskriisin synnyttäneen kaksi uhkaa. Myös kärkiehdokkuutta tavoitellut Stubb nosti siirtolaiskriisin esiin ja kertoi sen olleen ”pelottavin hetki poliittisessa elämässäni”.

Kokoomuksen Virkkunen puolustautui Halla-ahon ja Hautalan väitteiltä korostamalla EPP:n olevan ”keskusta-oikeistolainen puolue”.

”Me olemme siitä aika tarkkoja tuolla keskusta-oikeistossa EPP:ssä, että me emme ole konservatiivipuolue vaan keskusta-oikeistolainen. Kokouksessa hyväksyttiin myös iso nippu kannanottoja, ja niistä näkyy kyllä, että linja on keskusta-oikeistolainen. Eri puolueiden välillä on linjaeroja, mutta en ajattelisi, että kokoomus olisi minkäänlainen kummajainen tässä ryhmittymässä”, Virkkunen vastaa Hautalalle ja Halla-aholle.

Yksi Pasilassa hyväksytyistä linjauksista oli ”hätäjulistus” eurooppalaisten arvojen ja demokratian puolustamiseksi [Emergency resolution on Protecting European Values and Safeguarding Democracy]. Stubb arvioi torstaina sen olleen suunnattu nimenomaisesti Unkarin pääministerin Viktor Orbánin linjaa vastaan. EPP:ssä on keskusteltu Orbánin johtaman Fideszin erottamisesta euroryhmästä. Tätä ei kuitenkaan esitetty Helsingissä pidetyssä päätösvaltaisessa kokouksessa.

Oliko tämä kovinta, mitä EPP sai kokouksesta Orbánia vastaan?

”Kyllä se tällä hetkellä on kovinta, mitä saimme Orbánin tai ääriliikkeiden osalta. Kokouksessa ei ollut virallista erottamisehdotusta. Ehkä siihen tullaan – jos seitsemän puoluetta sitä ehdottaa – palaamaan. Julistuksessa todetaan selkeästi, että siinä vaiheessa kun oikeusvaltiomekanismin mukainen prosessi jotakin jäsenmaata kohtaan aloitetaan, niin sen mukaisesti siihen pitää myöskin reagoida”, sanoo kokoomuksen Pietikäinen.

”Tämä on EPP:lle ongelma. Fidesz on ongelma. Mutta samalla tavalla sosialidemokraateille Romania on ongelma. Minusta meidän kaikkien pitää tehdä kotipesien kanssa asioita.”

”’Marginaalissa’ me olemme samalla tavalla kuin puhujat Angela Merkel, Donald Tusk ja Jean-Claude Juncker, jotka kaikki korostivat Euroopan perusarvoja. Ja siteeraanpahan heidän puheista sen, että nationalismista ja fasismista ei ole ollut Euroopassa kuin huonoja kokemuksia. Historiasta voisi oppia, että samoja virheitä ei kannata toistaa uudelleen”, kokoomuksen Pietikäinen tukee Virkkusta viitaten Halla-ahon ja Hautalan tulkintaan kokoomuksesta EPP:n kummajaisena.