”Soten valinnanvapauskokeilut ovat aivan jumalaton kupla” – HUS:n Aki Lindén ehdolle eduskuntavaaleissa

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin toimitusjohtajan paikalta väistyvä Aki Lindén asettuu sdp:n eduskuntavaaliehdokkaaksi Varsinais-Suomen vaalipiirissä. Lindén vahvistaa itse asian Uudelle Suomelle.

”Tällä senioriteetilla ja työuralla ei ole tarkoitus lähteä mitään uraa luomaan. Sehän on kolmekymppisten ihmisten tehtävä luoda poliittista uraa. Minulla on ollut oma virkamiesurani. Lähden ehdolle vähän samalla tavalla kuin Pekka Puskakin, kun hän lähti THL:n pääjohtajan virasta ehdolle. On halu vaikuttaa asioihin. Sitten sote ja terveyspolitiikka on noussut niin ykköskategorian asiaksi kuin vain joku voi koskaan nousta”, Lindén sanoo.

”Ei tässä nyt ihan vielä keinutuolivalmis ole”, vuonna 1952 syntynyt Lindén tokaisee.

Lindén on seurannut tiukasti sote-uudistusta ja kritisoinutkin sitä kärkkäästi. Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta sai tällä viikolla valmiiksi oman mietintöluonnoksensa, joka etenee nyt perustuslakivaliokunnan syyniin. Lindén sanoo, että uusi mietintöluonnos odottaa häntä jo työpöydällä.

Opposition kansanedustajat sosiaali- ja terveysvaliokunnassa arvostelivat, että koko uudistuksen ydin – sosiaali- ja terveyspalveluiden integraatio – on nyt otettu pois.

”Tästä olen tietysti samaa mieltä, eikä vain sen takia, että minunkin otsassani on nyt oppositioryhmän leima”, Lindén toteaa.

Hänen mielestään sote-uudistuksen ja valinnanvapauden myötä koko suomalainen terveyskeskus lyödään päreiksi. Lindén huomauttaa, että vaikka terveyskeskus monille arjessa tarkoittaa lääkärin tai sairaanhoitajan vastaanottoa, keskuksiin on ”virallisen luokituksen mukaan 32 eri toimintoa äitiysneuvoloista ja mammografiasta aina hammashuoltoon, kuntoutukseen ja vuodeosastoon”.

”Nyt lääkärin vastaanotto menee omiin yhtiöihinsä eli niihin, joita sote-keskuksiksi nyt kutsutaan, vaikka niissä ei ole sitä so-osaa kuin näennäisesti. Suunnilleen 1/20-osa työntekijöistä on antamassa sosiaalineuvontaa. Hammashuolto pirstoutuu ihan kokonaan. Alle 18-vuotiaat jäävät maakunnan liikelaitokseen ja muut menevät markkinoille eri yhtiöihin. Sitten asiakassetelipykälässä on lueteltu kotisairaanhoito- ja muut palvelut, joita maakunta ei voi itse tuottaa ollenkaan. Ne menevät markkinoille eri yhtiöihin. Sitten aika suuri osa jää maakunnan liikelaitokselle niin kuin vuodeosastot.”

”Miltä ihmisistä tuntuisi, kun ihmiset vievät ekaluokkalaistaan kouluun ja koulun ovella sanottaisiin, että ’sori vaan, mutta kaikki tämän päivän kouluajat on annettu, soittakaa iltapäivällä uudestaan. Tai ai juu, oliko teillä vakuutus. Sitten kannattaa itse ostaa opetus. Tai sitten menette jonoon ja pääsette kolmen viikon päästä’. Tämä on tietysti poleeminen kannanotto, mutta tyhmempikin tajuaa, mitä sillä ajan takaa.”

HUS:n nykyinen toimitusjohtaja kertoo tavoitteenaan olevan noin miljardin euron lisäys terveydenhuoltoon. Hänen mukaansa nykyiseen terveyskeskusjärjestelmään on varattu rahaa vain puolelle suomalaisista, eikä sote-uudistus tuo sitä lisää.

”Nyt kun samaa rahaa aletaan jakaa eri tuottajille, niin sehän tulee olemaan ihan valtava pettymys koko valinnanvapaus.”

”Terveyskeskuksen nettomenot ovat 650 euroa per asukas. Siitä lääkärinvastaanottotoimintaan käytetään noin 150 euroa. Sillä saa yhden lääkärin 3 000:lle asukkaalle, kun mitoituksen pitäisi olla yksi lääkäri 1 500:lle asukkaalle. Sehän on syy, miksi useimmissa kunnissa ei pääse kunnolla terveyskeskuksiin!” Lindén huudahtaa.

”Minähän kannatan voimakkaasti perusterveydenhuoltoon satsaamista. Mutta ainoa tapa, miten sitä saadaan, on lyödä sinne miljardi euroa lisää rahaa eli 200 euroa per asukas. Se on ihan eri kuin kolmen miljardin euron kustannusten säästö. Tämähän on se suuri kupla. Että tässä säästetään rahaa ja sitten sitä siirtyy erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon. Ei ole missään tapahtunut, eikä tule sellaista näkymään.”

Lindénin viittaama miljardin euron panostus jakautuisi niin, että 350 miljoonaa euroa tarvittaisiin hammashoitoon ja 650-700 miljoonaa euroa perusterveyteen.

”Miltä ihmisistä tuntuisi, kun ihmiset vievät ekaluokkalaistaan kouluun ja koulun ovella sanottaisiin, että ’sori vaan, mutta kaikki tämän päivän kouluajat on annettu, soittakaa iltapäivällä uudestaan. Tai ai juu, oliko teillä vakuutus. Sitten kannattaa itse ostaa opetus. Tai sitten menette jonoon ja pääsette kolmen viikon päästä’. Tämä on tietysti poleeminen kannanotto, mutta tyhmempikin tajuaa, mitä sillä ajan takaa.”

”Meitä on ikään kuin vuosikymmenten aikana marinoitu hyväksymään, että terveyskeskus on joku vajaasti resursoitu ja ikään kuin köyhempää väestöä varten.”

Soten valinnanvapauteen liittyviä kokeiluja on järjestetty viidellä paikkakunnalla Suomessa. Hämeenlinnan valinnanvapauskokeilun tulos oli yllättävä, sillä se lisäsi perusterveydenhuollon asiakkaiden ja käyntien määrää lähes viidenneksellä.

”Mitä siellä on tehty? Siellä on laitettu kaksinkertainen rahasumma kokeiluun. Jos terveyskeskus saa 150 euroa asukasta kohden kuntapäättäjältä rahaa järjestääkseen lääkärinvastaanottotoimintaa, niin katsopa ne viisi kokeilua. Summa on 300 euroa!”

”Ainoastaan Jyväskylä ei laittanut kuin 150 euroa ja Pihlajalinnahan hyppäsi siitä heti ulos. He totesivat, ettei tuolla rahalla voi tehdä tätä hommaa.”

”Nämä ovat aivan jumalaton kupla nämä valinnanvapauskokeilut”.

Lue lisää: Ihmetys SAK:ssa: Poliitikoiden mielestä Suomen suurin ongelma, todellisuudessa maailman paras terveydenhuoltojärjestelmä – ”Vastuutonta puhetta”