Iiro Viinaselta raju ryöpytys ay-liikkeelle HS:ssa: ”Pitäisi panna kellot soimaan” – Ay-pomo vastasi Ylellä: ”Moni Arkadianmäeltä on näyttänyt peukkua ylöspäin”

Suomen entinen valtiovarainministeri Iiro Viinanen syyttää ay-liikettä paikalleen jämähtämisestä. Hän sanoo myös, että ay-johtajat ovat vieraantuneet yrittäjien arkielämästä.

”Mahtaako olla olemassa toista yhtä paikalleen jämähtänyttä organisaatiota kuin suomalainen ammattiyhdistysliike, jonka mielestä mikään ei saa muuttua, vaikka maailma ympärillämme kiitää kehityksessä ohitsemme? Ay-liikkeessä ilmeisesti kuvitellaan, että paljon ylistetyn kolmikantaisen järjestelmän tuloksena aikanaan jäsenmaksuille saavutettu verovapaus antaa taloudellisen pohjan vastustaa kaikkea työelämän kehitystä, puhumattakaan muista niiden omistamien liiketoimintojen nauttimista, perusteettomista veroeduista”, Viinanen sanoo mielipidekirjoituksessaan Helsingin Sanomissa.

”Lienee niin, että veroetuuksien myötä kerätyt ja julkisuudelta piilossa olevat miljardisijoitukset ovat vieraannuttaneet ay-pomot yrittäjän arkielämästä. Tutustumisen siihen voisi aloittaa tutkailemalla esimerkiksi tavaraviennin ja -tuonnin kehitystä. Sen pitäisi panna kellot soimaan, sillä niin hyvin kuin meillä sanotaan taloudessa menevän, tuonti on lähes poikkeuksetta kuukausittain vientiä suurempi. Siitä vain puhutaan vähemmän”, hän jatkaa.

Viinasen mukaan nuorempi työntekijäpolvi on jo havainnut, että Yleinen työttömyyskassa tarjoaa saman työttömyysturvan oleellisesti halvemmalla kuin liiton jäsenyys.

Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aalto vastasi Viinaselle Ylen Ykkösaamussa muistuttamalla ammattiliittojen roolista sopijajärjestönä erityisesti työehtoneuvotteluissa.

”Viinasella on oikeus sanoa omia mielipiteitä, on kuitenkin hyvä muistaa se, että ay-liike on sopijajärjestö. Ay-liike tekee sopimuksia työnantajien kanssa ja on se pohja miltä vastaamme. Kaikki sopimukset joita minä olen ollut tekemässä, aika moni myös tuolta Arkadianmäeltä on näyttänyt peukkua ylöspäin ja ollut tyytyväisiä. Harvemmin sopimusten teon jälkeen on tullut negatiivista palautetta on siellä vallassa ollut kuka tahansa. Mikä ero, mitä Viinanen korostaa, mikä ero on Yleisellä työttömyyskassalla ja ammattiliitoilla? Ammattiliitot neuvottelevat työehdoista, en ole ainakaan vielä yhtään kertaa nähnyt, että yleisen työttömyyskassan edustaja olisi ollut työehdoista neuvottelemassa. Viinanen vertaa kahta eri asiaa toisiaan”, hän sanoi.

Viinasen mukaan valta tulisi palauttaa demokraattisesti valitulle eduskunnalle eikä antaa järjestöjen pakottaa hallitusta työelämän asioissa myönnytysten tielle.

”Kolmikantaa kalliimpaa sopimusjärjestelmää tuskin on. Siitä esimerkkeinä ovat ay-liikkeen verovapaus – joka merkitsee yli 200 miljoonan euron verotulojen menetystä vuodessa – pekkaspäivät, jäykkä työsopimusjärjestelmä sekä jokaiseen sopimukseen sisältyvä suuri rahallinen panostus valtion budjetista. Ne kaikki ovat kolmikannan tuloksia.”

Riku Aallon mukaan ay-liike saa oikeutuksen toiminnalleen jäseniltään.

” Ammattiyhdistysliikkeessä on lähes kaksi miljoonaa jäsentä. Meidän valtuutus ja voima tulee jäsenistä. Me vastaamme toiminnastamme jäsenillemme ja sieltä tulevat myös ohjeet siitä, mitä teemme. Poliittisten lakkojen oikeutus tulee siitä, että meillä on oikeus puolustaa meidän jäsenistön asioita tarvittaessa jopa lakoilla.”