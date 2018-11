Timo Soinilta tyly kuitti GCM-kohusta: ”Näistä asioista voi olla eri mieltä - faktoista ei”

Ulkoministeri Timo Soini (sin) jatkaa blogissaan torstaina eduskunnan kyselytunnilla esiin nousseen YK.n siirtolaisuuspaperin GCM:n aiheuttamaa kuumana käyvää väittelyä.

”Perussuomalaiset kysyivät puolueensa perustajalta asiasta, jota ovat itse olleet valiokunnassa vahtimassa”, Soini kertaa kyselytunnin tapahtumia.

Perussuomalaisten varapuheenjohtaja, kansanedustaja Laura Huhtasaari kysyi kyselytunnilla Soinilta muun muassa, aikooko hallitus tuoda asian eduskunnan käsittelyyn. Huhtasaaren mukaan sopimuksen voimaantulolla on merkittäviä vaikutuksia Suomen kyvylle hoitaa itsenäistä maahanmuuttopolitiikkaa. Soini muistutti, että asia on ollut jo esillä perussuomalaisten johtamassa hallintovaliokunnassa sekä suuressa valiokunnassa, jossa perussuomalaisillakin on edustus.

Soini korosti myös, että kyseessä ei ole sopimus vaan kansainvälisesti neuvoteltu asiakirja.

”Väitätte, että sitä ollaan allekirjoittamassa jossakin. Ei sitä olla allekirjoittamassa. Se menee normaalin YK-menettelytavan mukaan YK:n yleiskokoukseen päätöslauselmamenettelyllä äänestykseen. Pitäisi tietää tosiasiat, kun näitä asioita tuo esille ja kysyy. Ja kysymys on ohjenuorasta, neuvotellusta asiakirjasta YK:n piirissä”, hän sanoi.

Perussuomalaisten kansanedustaja Ville Tavio vastasi perjantaina Soinille toteamalla, että kyseessä on sopimus.

”Englanniksi alkuperäisasiakirjassa käytetään sanaa "compact", joka on suomeksi sopimus. Kyseessähän on monikansallisesti neuvoteltu valtioiden yhteinen asiakirjalle painettu tahdonilmaisu. Sopimuksia on toki monenlaisia ja niissä voidaan sopia mistä vain ja miten vain ja ne voidaan vahvistaa eri tavoin, mutta ne ovat silti sopimuksia”, Tavio sanoi.

Soini toteaa blogissaan ettei aio ”lausua asiasta enempää”.

”Ne, jotka katsoivat ymmärsivät. Ne , jotka eivät halua ymmärtää, eivät tajua. Näistä asioista voi olla eri mieltä. Faktoista ei”, hän kuittaa.

Jupakkaan on ottanut kantaa myös puolustusministeri Jussi Niinistön (sin) erityisavustaja, sinisten puoluehallituksen jäsen Petteri Leino. Hän sanoo, että Laura Huhtasaaren ja perussuomalaisten vaatimus tuoda julistus eduskunnan täysistunnon käsittelyyn tarkoittaisi käytännössä, että perussuomalaisten toiminnan seurauksena julistus saisi nykyistä suuremman painoarvon Suomessa ja muuttuisi jopa lainsäädäntöä ohjaavaksi kansainväliseksi sopimukseksi.

”Tämä on liian vaikeaa matematiikkaa Huhtasaarelle ja persuille. Nyt he vaativat sitä, mitä tosiasiassa vastustavat ja omilla toimillaan saisivat aikaan sellaisen lopputuloksen, mitä eivät halua”, Leino kirjoittaa Puheenvuoron blogissaan.

”GCM-julistuksen vastustamisen taustalla on eurooppalaisen äärioikeiston yhteenliittymä. Keinoina käytetään tuttuja informaatiovaikuttamisen keinoja, kuten väärän ja valheellisen viestin välittämistä sosiaalisessa mediassa, painostusviestejä poliitikoille sekä adressien keräämistä. Tätä kaikkea tapahtuu nyt myös Suomessa”, hän jatkaa.

Leino toteaa, että GCM-julistusta ei allekirjoiteta eikä kyseessä ole sopimus.

”GCM-julistus ei rajoita Suomen itsenäistä maahanmuuttopolitiikkaa. GCM-julistuksesta ei tule Suomen lainsäädäntöä, eikä Suomen itsemääräämisoikeus ole uhattuna. Hallitus on kunnioittanut parlamentaarista demokratiaa ja vienyt GCM-julistuksen normaalin prosessin mukaan E-kirjeenä eduskunnan käsittelyyn, jossa se on käsitelty hallinto-, ulkoasiain- ja suuressa valiokunnassa sekä niissä hyväksytty.”

Asia on pinnalla myös Saksassa, jossa GCM-paperia puitiin liittopäivillä perjantaina. Saksan liittokanslerin Angelma Merkelin johtaman CDU-puolueen puoluesihteeri Annegret Kramp-Karrenbauer on Leinon kanssa samoilla linjoilla.

”Kyseessä on asia, jota oikeistopopulistiset puolueet yrittävät käyttää maahanmuuttokeskustelussa. Saksan kaltaisten maiden kannalta GCM on ehdottomasta myönteinen eikä negatiivinen”, hän sanoi Franfurter Allgemeinen mukaan.