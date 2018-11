Mielenosoituksia koskevasta lakiesityksestä nousi äläkkä – Li Andersson: ”Mikä tätä hallitusta oikein vaivaa?”

Sosiaalisessa mediassa käydään kiivasta keskustelua hallituksen ehdotuksesta, joka muuttaisi kokoontumislakia siten, että ulkona yleisellä paikalla järjestettävästä kokouksesta, esimerkiksi mielenosoituksesta, olisi tehtävä ilmoitus kokouspaikan poliisille vähintään kolme vuorokautta ennen kokouksen alkamista. Nykyisen lain mukaan ilmoitus on tehtävä kuusi tuntia ennen kokouksen alkamista.

”Ei näin. Vapaa kansalaisyhteiskunta on toimivan demokratian edellytys”, asian esiin nostanut Kansalaisareenan toiminnanjohtaja ja Helsingin kauounginvaltuutettu Leo Stranius (vihr) kommentoi Twitterissä.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja, kansanedustaja Li Andersson kuvailee kolmea vuorokautta kohtuuttoman pitkäksi ajaksi.

”Mitä tätä hallitusta vaivaa? Kerta toisensa jälkeen tuodaan esityksiä kansalaisten perusoikeuksien rajoittamisesta vailla mitään kunnollisia analyyseja näiden toimenpiteiden seurauksista kansalaisoikeuksille ja yksityisyyden suojalle. Ei näin. Kolme vuorokautta on aivan mahdottoman pitkä aika mielenosoitusten ennakkoilmoituksille tilanteissa, joissa kansalaiset haluavat ilmaista mielipidettään ajankohtaiseen asiaan. Oikeus osoittaa mieltä on laissa turvattu keskeinen osa sanan- ja kokoontumisvapautta”, hän tviittaa.

Oikeusministeri Antti Häkkänen (kok) perustelee esitystä sillä, että ennakkoilmoitusaikaa ehdotetaan pidennettäväksi, jotta poliisi ehtisi nykyistä paremmin turvata jokaisen oikeuden osoittaa mieltään ilman häiriöitä tai väkivallan uhkaa.

Lakiluonnoksessa todetaan, että mielenosoitusten luonne on viime vuosina muuttunut.

”Sosiaalinen media mahdollistaa suurehkojenkin yleisten kokousten, esimerkiksi mielenosoitusten, järjestämisen varsin nopealla aikataululla. Myös vastamielenosoituksia pystytään järjestämään nopeasti. Mielenosoitukset aiheuttavatkin nykyään usein vastamielenosoituksen, ja suuret mielipide-erot voivat johtaa – ja ovat johtaneetkin – yhteenottoihin eri ryhmittymien välillä. Nykyinen kuuden tunnin ilmoitusaika on osoittautunut käytännössä liian lyhyeksi, jotta poliisi pystyisi kaikissa tilanteissa asianmukaisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla turvaamaan kokoontumisvapauden käyttämistä siltä laissa edellytetyllä tavalla”, luonnoksessa sanotaan.

Lakiluonnoksessa huomautetaan myös, että jos samassa paikassa ilmoitetaan samanaikaisesti useita yleisiä kokouksia, tulee poliisin ja järjestäjien tarvittaessa ehtiä neuvottelemaan kokouksen siirtämisestä toiseen ajankohtaan tai paikkaan. Ulkona yleisellä paikalla järjestettävät kokoukset saattavat myös edellyttää esimerkiksi erityisiä liikennejärjestelyitä tai muita poliisin toimenpiteitä ennakollisesti tai kokouksen aikana.

”Lyhyestä ilmoittamisajasta on seurannut poliisille myös työnjohdollisia haasteita, kun riittävä määrä poliiseja on pystyttävä osoittamaan kokouksen turvaamiseen. Nykyinen kuuden tunnin aikaraja ennakkoilmoituksen tekemiselle on myös kansainvälisesti vertaillen varsin lyhyt. Eurooppalaisissa verrokkimaissa edellytetään varsin yleisesti, että ilmoitus tulee antaa viimeistään kaksi tai kolme päivää ennen kokousta.”

Eduskunnan oikeusasiamies näkee ongelmia

Lakimuutos on parhaillaan lausuntokierroksella. Lausuntonsa on jo ehtinyt antaa muun muassa eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläinen, jonka mukaan nykytilanteeseen ei luontevasti sovi se, että kokouksista tulisi ilmoittaa viranomaisille useita päiviä etukäteen.

”Pikemminkin viranomaisten tulisi kehittää toimintaansa niin, että muuttuneen toimintaympäristön haasteisiin voitaisiin vastata nykyisen lainsäädännön puitteissa. Tiedonvälityksen tehostumisen ja elämänsykkeen nopeutumisen ei tulisi johtaa siihen, että viranomaistoiminnassa edellytetään huomattavasti entistä pidempiä varoaikoja. Kun spontaani kansalaiskeskustelu on tehostunut ja saanut uusia muotoja, tulee viranomaistoiminnan pystyä seuraamaan kehitystä ilman, että kokoontumisvapauden toteutumisen tosiasiallisia edellytyksiä heikennetään nykyisestä. Nykyiseen kuuden tunnin varoaikaan on päädytty aikana, jolloin tiedonvälityksen nopeus oli huomattavasti hitaampaa kuin nykyisin. Keskusteluun osallistumisen, jotta sillä voisi olla vaikutusta, on nykyisin oltava äärimmäisen nopeaa. Kokoukset ja mielenilmaisut on järjestettävä viipymättä, jotta niillä saavutettaisiin näkyvyyttä”, hän toteaa.

Jääskeläinen pitää tärkeänä, että poliisille taataan ajoissa tehdyllä ilmoituksella riittävät mahdollisuudet turvata kokoontumisvapauden häiriötön toteutuminen esimerkiksi vastamielenosoituksiin varautumalla.

”En ole kuitenkaan vakuuttunut siitä, että tähän tarvitaan esitysluonnoksessa kaavailtua kolmen vuorokauden varautumisaikaa. Mikäli ennakkoilmoitusajan pidentämistä pidetään välttämättömänä, voisi esimerkiksi 12 tuntia tai vuorokausi olla riittävä aika.”

Hän muistuttaa myös, että Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen mukaan spontaanit mielenosoitukset ovat ennakkoilmoitusajoista riippumatta sallittuja tilanteissa, jotka edellyttävät välitöntä rauhanomaista reagointia poliittisiin tapahtumiin.

”Tietyissä tilanteissa ennakkoilmoituksen tekemisen aikavaatimuksesta on siis voitava poiketa. Ilmoituksen tekeminen, vaikka myöhässäkin, on tietenkin aina suositeltavaa, jotta poliisi voisi turvata mielenosoitusoikeuden toteuttamisen perustuslain vaatimusten mukaisesti.”

Poliisihallitus pidentäisi ilmoitusajan jopa 5 vuorokauteen

Poliisitarkastaja Ari Järvenpää Poliisihallituksesta puolestaan kiristäisi kokoontumislakia muutoinkin. Hänen mukaansa kokouksen järjestäjän olisi ilmoitettava arvioitu osallistujamäärä ja laissa tulisi määrätä, että yleisellä kokouksella täytyy olla järjestäjä.

”Tieto mielenosoitukseen osallistuvien henkilöiden lukumäärästä, vaikka arviokin, on poliisin kannalta yksi tärkeimmistä tiedoista arvioitaessa järjestyksenvalvontaan liittyviä toimenpiteitä”, hän perustelee.

Poliisihallituksen kanta on Järvenpään mukaan alun perin ollut, että suurempien yleisten kokousten osalta ilmoitus tulisi tehdä vähintään viisi vuorokautta ennen tilaisuuden järjestämistä.

”Poliisihallituksen näkemyksen mukaan kolmen vuorokauden määräaikaa voidaan pitää selkeänä parannuksena nykyiseen kuuden tunnin määräaikaan verrattuna. Kuten hallituksen esitysluonnoksen perusteluissa on mainittu, niin kolmen vuorokauden määräaika ennakkoilmoituksen tekemiselle loisi nykyistä paremmat edellytykset järjestäjän ja poliisin yhteistyölle sekä turvaisi poliisin mahdollisuudet omalta osaltaan huolehtia yleisen kokouksen häiriöttömästä kulusta. Lainmuutos turvaisi siten nykyistä paremmin kokoontumisvapauden käyttöä.”

Lausuntoihin voi tutustua täällä. Ehdotetun lain on määrä tulla voimaan ensi vuoden elokuussa.