Ministerin avustaja muuttaisi sähkön hinnoittelua: ”Tulee määrittää käyttöpaikkakohtainen maksimisiirtomaksu”

Kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläisen (kesk) erityisavustaja Matias Hilden ehdottaa muutoksia sähköverkon hinnoitteluun.

Puumalan kunnanjohtajan tehtävästä virkavapaalla oleva Hilden huomauttaa, että vuoteen 2010 verrattuna sähkön siirtohinnat ovat nousseet reaalisesti noin 0,67 senttiä kilowattituntia kohden vuoden 2018 hintatasossa.

”Tämä tarkoittaa yli 20 prosentin reaalihinnan nousua, siis yli viidenneksen. Itä-Suomessa siirtohinta on noussut tätäkin jyrkemmin, yli sentillä kilowattituntia kohden, mikä on tarkoittanut noin 30 prosentin hintakasvua. Kuluttajan kukkarossa tätä nousua on tasapainottanut se, että sähköenergian veroton hinta on vastaavana ajankohtana reaalisesti alentunut”, Hilden kirjoittaa Puheenvuoron blogissaan. Hän korostaa, että kyseessä ovat puhtaasti henkilökohtaiset mielipiteet.

Hilden tiukentaisi sähkönsiirron hinnoittelua käyttöpaikkakohtaisella maksimisiirtomaksulla.

”Tällä hetkellä hinnoittelua säädellään ns. kohtuullisen tuoton menetelmällä, joka on kuitenkin osoittautunut toimimattomaksi erityisesti sen viiveen vuoksi. Jatkossa sähkönsiirron hinnoittelua tulee tiukentaa radikaalisti. Nykyisin siirtomaksujen on oltava yhden jakeluverkkoyhtiöiden koko alueella yhtäläisiä, mutta verkkoyhtiöiden välillä on toki eroja. Siitä syystä esimerkiksi laajojen verkkoalueiden asiakkaiden maksut ovat korkeampia kuin pelkästään taajamassa operoivien asiakkaiden maksut. Jatkossa sähkönsiirtoon tulee määrittää käyttöpaikkakohtainen maksimisiirtomaksu, joka perustuu kulutuksen määrään ja on koko maassa sama. Tätä kattohintaa määritettäessä arvioidaan verkkoyhtiöiden taloudellinen tilanne”, hän esittää.

Hilden määräisi lisäksi jokaiselle sähkönkäyttöpaikalle erillisen verkkometrihinnan, joka olisi pääsääntöisesti kiinteä kuukausimaksu.

”Tämä maksu korvaisi nykyiset perusmaksut. Tässä maksussa voidaan ottaa huomioon esimerkiksi jo toteutetut maakaapeloinnit: eli mitä suurempi sähkövarmuus yksittäisellä asiakkaalla on, sen korkeampi perusmaksu asiakkaalla saa myös olla. Verkkometrihinnan määritys tapahtuisi siis samaan tapaan kuin yksityistiemaksuissa: siinä voidaan ottaa huomioon käyttöpaikkaa varten ylläpidettävän sähköverkon ylläpito- ja osittain myös rakennuskustannukset. Edelleen voidaan jatkaa käyttöpaikkakohtaista liittymähinnoittelua, jossa otetaan huomioon liittymän rakentamiskustannukset”, hän selvittää.

Tämän lisäksi sähköyhtiöille tulee Hildenin mukaan luoda verkoston laajuuteen perustuva tasausjärjestelmä. Eli kun nyt kustannuksia tasataan käytännössä verkkoyhtiön sisällä, niin ehdotuksen mukaan tasausta tehtäisiin yhtiöiden välillä.

Lisäksi verkkoyhtiöille tulee Hildenin mukaan antaa kannustin edistää alueellaan paikallista ja puhdasta piensähkötuotantoa.

”Ne voisivat esimerkiksi rahoittaa sähköomavaraisuutta kasvattavien aurinkopaneelien tai sähköakkujen asentamista ja saada vastineeksi oikeuden periä kustannukset perusmaksussa. Näin verkkoyhtiöt saisivat nykyistä parempaa tuottoa myös niiltä käyttöpaikoilta, jotka omavaraisuuden vuoksi käyttäisivät vähemmän verkkosähköä ja osallistuvat sen vuoksi pienemmällä osuudella sähköverkon kustannuksiin. Toisaalta nämä paikat olisivat myös riippumattomampia verkkohäiriöistä.

