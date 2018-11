Mepiltä kova väite: ”Suomi rikkoo EU-oikeutta -aikamme suurimpia uhkia ilmastonmuutoksen ohella”

Europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen (kok) sanoo Suomen rikkovan EU-oikeutta lintujen suojelussa.

”Suomi rikkoo EU-oikeutta lintujen suojelussa. Viranomaiset ovat Suomessa omaksuneet tulkinnan, että lintudirektiivi ja luonnonsuojelulaki eivät rajoita talousmetsien kesähakkuita. Tulkinta perustuu näkemykseen, etteivät hakkuut ole lintujen tahallista häirintää. Euroopan unionin komissio pitää Suomessa omaksuttua tulkintaa EU-oikeuden vastaisena, ilmenee komission vastauksesta kirjalliseen kysymykseeni”, Pietikäinen kirjoittaa Puheenvuoron blogissaan.

Hän viittaa lintudirektiivin 5 artiklaan, jonka mukaan lintujen tahallinen häirintä erityisesti lisääntymis‐ ja jälkeläisten kasvatusaikana on kielletty.

”Vaikka hakkuista aiheutuvat häiriöt eivät välttämättä aina ole merkittäviä, näin voi kuitenkin olla hakkuiden intensiteetin, laajuuden tai paikallisten olosuhteiden vuoksi. Yleinen tulkinta, jonka mukaan talousmetsien hakkuut lintujen pesintäaikana eivät ole tahallista häirintää, ei olisi lintudirektiivin mukainen”, komission vastauksessa Pietikäisen kirjalliseen kysymykseen sanotaan.

Komissio aikoo ottaa yhteyttä Suomen viranomaisiin saadakseen asiasta selvennystä.

”Komission vastaus on mielestäni merkittävä. Se osoittaa Suomen laiminlyöneen luonnonsuojeluun liittyvien EU-oikeudellisten velvoitteiden tehokkaan täytäntöönpanon. Pidän huolestuttavana sitä, että istuva hallitus ei ole kovin tehokkaasti edistänyt luonnonsuojelua. Luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen on aikamme suurimpia uhkia ilmastonmuutoksen ohella”, Pietikäinen kommentoi.

Hän nostaa esiin myös Maailman luonnonsuojelusäätiön WWF:n tuoreen Living Planet –raportin, joka kertoo ennennäkemättömästä sukupuuttoaallosta ja kiihtyvästä eläinten määrän vähenemisestä.

WWF:n mukaan selkärankaisten eläinten määrä on vähentynyt 60 prosenttia vuodesta 1970 vuoteen 2014. Suurin syy on luonnonvarojen ylikulutus. Myös ilmastonmuutos alkaa näkyä. WWF:n mukaan tilanne on kriittinen.

”Suomelle metsäisenä maana uhanalaisuus ja monimuotoisuus ovat ennen kaikkea metsälajien suojeluun liittyvä kysymys. Seuraavan hallituksen ohjelmassa luonnon- ja ympäristönsuojelun sekä ilmastonmuutoksen torjunnan on oltava selvästi nykyistä keskeisemmällä sijalla”, Pietikäinen vaatii.

