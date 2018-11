Onnibusin perustaja hämmästyi virkamiehen rankkaa avautumista – tyrmää hintaennusteen

Linja-autoyhtiö Onnibusin perustaja Pekka Möttö ihmettelee korkean virkamiehen avautumista Onnibus-kaupasta. Mötön mukaan ennuste hintojen noususta ei pidä paikkaansa.

Halpabussiyhtiö Onnibusin perustaja Pekka Möttö toteaa olevansa todella iloinen siitä, että Onnibus myytiin Koiviston Autolle, joka on Suomen suurin bussikonserni. Kauppa on herättänyt joitakin puheita.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) totesi pitävänsä kauppaa mahdollisesti ongelmallisena kuluttajille. Työ- ja elinkeinoministeriön kansliapäällikkö Jari Gustafsson puolestaan kirjoitti Kauppalehteen tiukkasanaisen kolumnin.

”Kun markkinahäirikkö on nyt ostettu hiljaiseksi, pelkona on, että bussi- ja junaliikenteen hinnat alkavat taas nousta. KKV tutkisi mielellään yrityskaupan, mutta sitä se ei saa tehdä”, Gustafsson sanoi.

Miten on, uskooko Pekka Möttö, että kauppa voi vaikuttaa, kuten Gustafsson ennustaa?

”En. En missään nimessä usko”, Möttö vastaa kysymykseen.

”Se kilpailutilanne on bussi-juna-henkilöauto. Ei se ole muuttunut miksikään.”

Myös VR:n myynti- ja asiakaskokemusjohtaja Salla Ketola kommentoi aiemmin Talouselämälle, ettei usko Gustafssonin hintaskenaarioon.

Onnibus ja sen aggressiivinen hinnoittelu laski aiemmin merkittävästi bussi- ja junalippujen hintoja. Mötön mukaan Onnibus ja Koiviston Auto eivät kuitenkaan olleet ”missään kovassa kilpailutilanteessa” ennen kauppaa. Kilpailua käydään hänen mukaansa bussiyhtiöiden välillä yleisesti.