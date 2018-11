EU:n suunnitelma kauhistuttaa keskustalaista – Kasvimyrkkyjen kielto ”vaarantaa suomalaisen ruuantuotannon”

Euroopan unioni aikoo kieltää joukon kasvinsuojeluaineita niihin liittyvien syöpähuolten vuoksi. Keskustavaikuttaja, eurovaaliehdokas Anna Sirkiän mukaan liian pikaiset kieltotoimet voivat vaarantaa Suomen kokonaissadon ja kasvattaa viljelijöiden riskit kestämättömiksi.

Varsinais-Suomen keskustan varapuheenjohtaja Sirkiä kommentoi Puheenvuoron blogissaan Maaseudun Tulevaisuuden uutista EU:n suunnitelmasta.

”Taustalla EU:n linjauksessa on huoli syöpien lisääntymisestä. Mitä tulee ainakin suomalaiseen ruokaan, huoli kohdentuu lähinnä niihin, jotka altistuvat aineille, siis viljelijöihin, ei kuluttajiin. Suomalaista ruokaa voi syödä rauhallisin mielin, sillä ruuassa ei juurikaan ole jäämiä kasvinsuojeluaineista. Vastuullinen viljelijä myös osaa suojata itsensä”, Sirkiä kirjoittaa Puheenvuoron blogissaan.

Sirkiä nostaa esiin Euroopan elintarviketurvallisuusviraston viimevuotisen tutkimuksen, jonka mukaan yhdestäkään suomalaisesta tuotteesta ei mitattu turvallisena pidetyn rajan ylittäviä jäämäpitoisuuksia kasvinsuojeluaineista.

Hänen mukaansa on hyvä, että elintarvikkeiden jäämiin puututaan maissa, joissa niitä löytyy enemmän. Sirkiän mukaan on kuitenkin ”täysin järjetöntä, että EU haluaa kieltää kasvinsuojeluaineiden tehoaineita sellaisella tahdilla, ettei uusia korvaavia aineita ehditä kehittää”.

”Tilanteessa, jossa kasvinsuojeluaineita ei voida käyttää, satovaihtelut lähentelevät ääripäitä. Saadaan kohtuullinen sato tai ei mitään, jos kasvitauti iskee. Tällaiseen riskiin ei viljelijöillä ole varaa tässä kannattavuustilanteessa, eikä Suomella ole varaa menettää puhdasta tuotantoaan eikä omavaraisuuttaan”, Sirkiä kirjoittaa.

Maaseudun Tulevaisuuden mukaan Suomen kokonaissato pienenisi keskimäärin 41 prosenttia jo muutaman vuoden päästä, jos EU:n kielto ja siihen liittyvät ”pahimmat uhkakuvat” toteutuvat. Lehden mainitsema luku perustuu kasvinsuojeluteollisuuden selvityksiin. Käyttökiellot voivat lehden mukaan toteutua jopa 2–4 vuoden sisällä, kun taas korvaavien aineiden kehittäminen voi kestää 10 vuotta.

Sirkiän mielestä ”EU vaarantaa linjauksillaan suomalaisen ruuantuotannon”.

”Nyt on puolustettava meidän pohjoista kestävää tapaamme tuottaa ruokaa! On puolustettava myös ruuan tuottajaa! Tässä on taas pelissä lukuisten tilojen kannattavuus ja ruokaturvamme. Järki mukaan EU:n linjauksiin ja siirtymäaikoihin”, hän vetoaa.