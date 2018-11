Selitys Teemu Laajasalon 93 neliön vuokralle – ”Epäreilua vainoamista”

Helsingin hiippakunta vastaa tiedotteessaan Iltalehden juttuun, jonka mukaan Helsingin hiippakuntavaltuuston puheenjohtaja Johanna Korhonen on tehnyt selvityspyynnön Helsingin piispa Teemu Laajasalon asumisjärjestelyistä.

Iltalehden mukaan Korhonen pyytää Helsingin poliisia ja Verohallintoa selvittämään Laajasalon ja tämän perheen asumisjärjestelyjen mahdollista verovälttelyä.

Kyse on piispan virka- eli työsuhdeasunnosta, jonka Kirkkohallitus on vuokrannut Helsingin kaupungilta.

Laajasalo on vuokrannut perheensä käyttöön 93 neliömetriä kyseisestä asunnosta ja maksaa vuokraa vain tästä osuudesta. Asunnon koko on Iltalehden haltuunsa saaman vuokrasopimuksen mukaan 233 neliömetriä.

”Kirkko on pitänyt tärkeänä sitä, että piispa voi kutsua vieraita nimenomaisesti omaan kotiinsa. Työsuhdeasunnon – tai vanhan nimityksen mukaisesti virka-asunnon – tarkoituksena on varmistaa, että piispalla on käytössään sellainen koti, johon hän voi kutsua vieraita ja yhteistyötahojen edustajia”, hiippakunta toteaa.

”Osaa piispan kodista käytetään siis virkaan liittyvien tehtävien hoitamiseen, jonka vuoksi asuntoon kohdistuu rasitus, joka hyvitetään tukemalla vuokraa”, hiippakunta jatkaa.

Hiippakunnan mukaan Korhonen ei ole ollut asiassa lainkaan yhteydessä Helsingin hiippakunnan tuomiokapituliin.

”Johanna Korhosella on läsnäolo- ja puheoikeus Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulin istunnossa. Istunnossa hyväksyttiin toukokuussa 2018 piispan vieraanvaraisuusperiaatteet. Kaikki piispa Laajasalon järjestämät tapaamiset ja vastaanotot piispan virka-asunnossa ovat tuomiokapitulin vieraanvaraisuusperiaatteen mukaisia”, hiippakunta huomauttaa ja toteaa myös, että tiedot virka-asunnosta ovat olleet hiippakunnan nettisivuilla luettavista kesästä lähtien.

”Koen Johanna Korhosen tavan toimia kyselemättä ja selän takana epäreiluna vainoamisena. Johanna Korhonen on toiminut hiippakuntavaltuuston puheenjohtajana sekä minun että edeltäjäni aikana ja vieraillut usein piispan asunnossa. Helsingin piispan virka-asunnon käyttö- ja verotusperiaatteet tuskin ovat tulleet Korhoselle yllätyksenä tänä syksynä”, kommentoi piispa Teemu Laajasalo tiedotteessa.

Hiippakunnan mukaan piispojen työsuhdeasuntojen vuokraperusteista ja vuokramääristä päättää kirkkohallitus ja asuntojen käyttöperiaatteet ovat samansuuntaiset eri hiippakunnissa.

”Kenelläkään piispalla ei ole päätösvaltaa asiassa”, hiippakunta toteaa.

Aiemmin piispa emerita Irja Askola on asunut asunnossa samanlaisella vuokrajärjestelyllä. Askola maksoi vuokraa 67 neliön osuudesta, hiippakunta kertoo.

Hiippakunnan mukaan asuntoon on tehty loppusyksyllä remontti, jossa siihen on palautettu aiemmin asunnosta erotettu huone.

”Remontin seurauksena asunnon siihen osaan, joka ei ole lainkaan viranhoitoon liittyvässä käytössä on lisätty 29 neliötä. Vastaavasti tällöin huoneiston koko on 265 neliötä. Vuokraa maksetaan remontin jälkeen 122 neliön mukaan joulukuusta alkaen”, hiippakunta tiedottaa.

Laajasalolle syyte

Syyttäjä on nostanut syytteen koskien Laajasalon laiminlyöntiä tämän aikaisemman yritystoiminnan kirjanpidossa. Helsingin hiippakunta tiedotti myös tästä asiasta eilen.

”Syyttäjän mukaan kysymyksessä on tuottamuksellinen kirjanpitorikos, joka ei perustu tahallisuuteen vaan huolimattomuuteen. Syyttäjän mukaan laiminlyönnin johdosta on tuomittava 35 päiväsakkoa”, hiippakunta kertoo.

”Olen myöntänyt teonkuvauksen ja pahoitellut laiminlyöntiä jo aiemmin. Omia virheitä ei ole syytä selitellä vaan niistä pitää oppia. Tyydyn siihen ratkaisuun ja sakkoon, joka määrätään”, Laajasalo kommentoi.

