Juha Sipilän Venäjä-lausunto leviää maailmalla

Pääministeri Juha Sipilän (kesk) kommentit GPS-häirinnästä ovat levinneet kansainväliseen lehdistöön.

Muun muassa Britannian yleisradioyhtiö BBC kertoo Sipilän sanoneen, että häirinnän takana on mahdollisesti Venäjä. BBC otsikoi, että ”Venäjää epäillään” GPS-häirinnästä Suomessa.

”Ei tässä ihan pienestä asiasta ole kysymys, koska siviililentoturvallisuutta on vaarannettu”, Sipilä sanoi pääministerin haastattelutunnilla Radio Suomessa sunnuntaina. LUE LISÄÄ: ”Sellaista kyvykkyyttä tiedetään Venäjällä olevan” – Juha Sipilä otti haastattelutunnilla kantaa Suomessa annettuun harvinaiseen varoitukseen

Kreml on kiistänyt Venäjän olevan tapauksen takana.

Yle kertoi perjantaina, että lennonvarmistuksesta vastaava valtionyhtiö ANS Finland antoi tällä viikolla ensimmäistä kertaa ilmaliikenteelle varoituksen GPS-suunnistuksen laajasta häiriöstä Lapissa. Häiriön uskotaan liittyvän Pohjois-Norjassa pidettyyn Naton suursotaharjoitukseen, ja ainakin Norjassa häirinnästä syytetään Venäjää. Maiden välille on syntynyt jännitettä Trident Juncture -harjoituksen vuoksi.

Eduskunnan ulkoasianvaliokunnan puheenjohtaja Matti Vanhanen (kesk) vaati Suomen Lappiin annetun ilmaliikenteen GPS-varoituksen taustojen selvittämistä viime viikolla.

”Tämänkin ongelman tausta on selvitettävä ja reagoitava siten, että ongelma ei jatku tai toistu. Kyse on vähintään samasta kuin ilmatilaloukkauksissa, nämäkin ongelmat on heti julkistettava”, Vanhanen totesi.

