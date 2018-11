MaRa: Alkoholista on tehty liian kallista ravintoloissa, risteilyillä juhlitaan verottomasti – ”Täysin epäreilua”

Matkailu- ja ravintolapalveluyrityksiä edustava MaRa ajaa alkoholin anniskelun arvonlisäverokannan pudottamista nykyisestä 24 prosentista 14 prosenttiin. Järjestön Luonnonvarakeskuksella (Luke) teettämästä selvityksestä ilmenee, että täysimääräisesti laskettuna alennus tarkoittaisi noin 8 prosentin alennusta ravintolajuomiin. 7 euron tuopin hinta laskisi 57 sentillä.

”Perusongelma meillä ravintoloissa on se, että anniskelun verotuksella on luotu tilanne, jossa suomalaiset eivät enää kuluta alkoholia ravintoloissa. Siitä vain on tehty liian kallista. Jos katsoo meidän ostovoimaa ja ravintolahintoja, ne eivät kohtaa”, sanoo MaRan toimitusjohtaja Timo Lappi.

Valtiolle alennus merkitsisi noin 122 miljoonan veroeuron menestystä. Laskun seurauksena anniskelun uskotaan kuitenkin kasvavan niin, että kaikkinensa alennus maksaisi valtiolle enää noin 70 miljoonaa euroa. Ravintola-alalle se voisi tuoda 2 400 uutta työpaikkaa.

Luken selvityksestä ilmenee, että 28 vuoden aikana anniskelun kysyntä on Suomessa miltei puolittunut samaan aikaan kuin ravintolapalveluiden kysyntä on kokonaisuutena kasvanut 40 prosenttia. MaRan mukaan ravintoloiden myynnistä enää noin kolmannes tulee alkoholista ja kaksi kolmasosaa ruoasta, kun suhde oli 2000-luvun alussa puolet ja puolet. (Juttu jatkuu graafin alla. Lähde: MaRA).

Epäselvää kuitenkin on, kuinka hyvin anniskelun arvonlisäveron alentaminen ravintolaruoan alvin kanssa samalle tasolle 14 prosenttiin vaikuttaisi ravintoloiden hintoihin. Valtion taloudellinen tutkimuslaitos VATT on ollut kriittinen toteutettuja alv-alennuksia kohtaan.

Esimerkiksi vuonna 2007 toteutetun parturi- ja kampaamoalan alv-alennus laski VATT:n mukaan hintoja vain noin puolet alennuksesta. Kun ravintolaruoan arvonlisävero laskettiin yleisestä 22 prosentin kannasta alennettuun 13 prosentin kantaan, kuluttajahinnat laskivat VATT:n mukaan 4 prosenttia, kun alennuksen siirtäminen kokonaan hintoihin olisi merkinnyt 7,2 prosentin alennusta.

MaRa kiistää VATT:n selvityksen. Se vetoaa Tilastokeskuksen hintaindeksimiehenä tunnetun, viime vuonna eläkkeelle jääneen Ilkka Lehtisen laskelmiin, joiden mukaan ravintola-alan alv-alennus meni hintoihin 78-prosenttisesti.

VATT:n ja Lehtisen arvioiden perusteella 7 euron tuopin hinta laskisi jotakin 32 ja 46 sentin väliltä.

Lehtinen kuitenkin huomauttaa, että ruokaravintoloissa ruoan alv-alennus meni hintoihin jopa 87-prosenttisesti ja MaRan Lappi kertoo, että järjestön jäsenyrityksissä alennus siirtyi hintoihin 86-prosenttisesti. Taustalla on Lapin mukaan MaRan kampanja, jossa yritykset julkisesti sitoutuivat alennukseen.

”Tämänhän me tekisimme nytkin. Me ymmärrämme, että tätä ei voitaisi käyttää siihen, että ravintoloiden kannattavuutta parannettaisiin sitä kautta, että verohyötyä ei annettaisi asiakkaille”, sanoo Lappi.

”Meillä on periaate ollut aina, että me viemme veromuutokset hintoihin lyhentämättöminä. Tätä periaatetta tulemme noudattamaan, jos tällainen uudistus tehdään”, korostaa myös HOK-Elonnan ravintoloiden toimialajohtaja Jouko Heinonen.

”Täysin epäreilu kilpailutilanne” risteilyjen kanssa – ”Täysin perusteetonta syödä ja juhlia verottomasti”

MaRan toimitusjohtaja Timo Lappi katsoo, että ravintolaruoan arvonlisäveron alennuksen 70 miljoonan euron hintalappu on pieni, kun sitä vertaa huviristeilyihin. Niitä Suomi tukee MaRan aiemmin teettämän selvityksen mukaan kaikkiaan noin 250 miljoonalla eurolla. Tuki jakautuu miehistötukeen ja myynnin ja palvelujen arvonlisä- ja valmisteverottomuuteen.

”Tämä laivojen toiminta kilpailee täysin meidän hotellien, ravintoloiden, huvipuistojen ja hiihtokeskustenkin kanssa. Ja tämä kilpailutilanne on täysin epäreilu. Jos mietitään ryhmää, joka lähtee harkitsemaan kongressin pitämistä hotellissa tai laivassa, niin meillä ei ole mitään mahdollisuutta kilpailla hinnalla, koska maalla maksetaan kaikki verot ja muut maksut ”, sanoo Lappi.

”On täysin perusteetonta, että voidaan mennä pitämään ravintolailta, juhlia yökerhossa, syödä ruokaa ja nauttia alkoholia täysin verottomasti”, hän jatkaa.

”Jos vertaa tätä 70 miljoonaa euroa, joka koskisi kaikkia Suomen 10 000 anniskeluravintolaa siihen, että 13 laivan myyntiä tuetaan 180 miljoonalla eurolla tähän, voi miettiä, onko tämä iso investointi.”

