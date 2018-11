Perussuomalaiset haluaa keskituloisen veroalen – Ruotsissa saa 200e/kk enemmän

Perussuomalaiset alentaisivat suomalaisten keskituloisten ansiotuloverotusta 300 miljoonalla eurolla, ilmenee puolueen tiistaina julkistamasta vaihtoehtobudjetista. Autoveron poistamista puolue ei enää esitä.

Palkkatulojen verotukseen perussuomalaiset hakee mallia Ruotsista. Naapurimaassa keskituloiselle jää käteen puolueen laskelmien mukaan noin 200 euroa enemmän kuin suomalaiselle keskituloiselle. Perussuomalaisten mukaan palkkaveron laskeminen kannustaisi myös vastaanottamaan työtä ja siten kohentamaan työllisyyttä.

”Nykytilanteessa Ruotsissa verotus on selkeästi kevyempää niille palkansaajille, joiden vuositulot ovat 30 000–100 000 euroa. Eniten verotus iskee suomalaisiin keskituloisiin, 40 000–60 000 euroa vuodessa tienaaviin palkansaajiin: heitä verotetaan keskimäärin 7–8 prosenttiyksikköä ankarammin kuin saman verran tienaavaa ruotsalaista”, perussuomalaiset linjaa vaihtoehtobudjetissaan.

Säästöjä perussuomalaiset hakee etenkin kehitysavusta maahanmuutosta tai tarkemmin ”haittamaahanmuutosta”, kuten puolue linjaa. Kehitysavusta perussuomalaiset hakee 300 miljoonan euron säästöä muuttamalla sen vapaaehtoiseksi.

Maahanmuuton kuluista puolue taas leikkaisi 335,3 miljoonaa euroa niin vastaanottorahasta, kotouttamisesta kuin laittomasti maassa olevien sosiaalihuollosta. Perussuomalaisten mukaan Suomi ei ole erityisen houkutteleva kohdemaa työperäiselle maahanmuutolle, mutta ”yksi maailman houkuttelevimmista, ellei houkuttelevimmista” kohteista ”sosiaaliturvashoppailijoille ja turvapaikkaturisteille”.

”Muualta tulijoilla ei saa olla subjektiivista oikeutta asua Suomessa, ellei heistä ole hyötyä suomalaiselle yhteiskunnalle, puhumattakaan tilanteesta, jossa heistä on suoranaista haittaa”, perussuomalaiset linjaa vaihtoehtobudjetissaan.

Perussuomalaiset kampanjoi vielä viime eduskuntavaaleissa voimakkaasti autoveron poistamisen puolesta. Lähes miljardi euroa valtion kirstuun keräävän veron poistamista ei kuitenkaan perussuomalaisten vaihtoehtobudjeteissa ole.

Sen sijaan perussuomalaiset vaatii, että Juha Sipilän hallituksen tekemä liikennepolttoaineiden korotus kahdella sentillä litralta perutaan. Puolue huomauttaa, että asutuskeskusten ulkopuolella autoa tarvitaan niin työ-, asiointi- kuin koulumatkoihinkin.

Lisäksi perussuomalaiset ehdottaa Ylen toimintamenojen leikkaamista nyt 61,2 miljoonalla eurolla. Viime vuonna puolue esitti 50 miljoonan euron leikkausta Ylen menoihin.

”Yleisradiosta on esitetty huomattavasti arvostelua. Etupäässä epäkohtana on pidetty Yle-veroa. Arvostelu on kohdistunut myös siihen, ettei Yle ole poliittisesti sitoutumaton”, puolue perustelee.

