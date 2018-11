Tutkija: GPS-häiriön taustalla voi olla Venäjän Shoigun uhkaus Suomelle

Suomen Lappiin ja pohjoiseen Norjaan kohdistunut GPS-häirintä voi olla Venäjän tahallisia ”vastatoimia”, joilla Venäjän puolustusministeri Sergei Shoigu kesällä 2018 Suomea uhitteli. Asian nostaa esiin Ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja Mika Aaltola Twitter-tilillään.

Hän toteaa twiitissään, että GPS-sotkemisen yhteydessä on hyvä muistaa Shoigun uhkaus. Venäjän puolustusministeri ilmoitti heinäkuussa, että Suomen Nato-yhteistyö ja osallistuminen Naton sotaharjoituksiin pakottaa Venäjän vastatoimiin. Tuore GPS-toimintahäiriöiden aiheuttaminen, josta epäillään Venäjää, ajoittuu Pohjois-Norjassa järjestetyn Naton Trident Juncture -harjoituksen yhteyteen. Suomen ja Norjan viranomaiset ovat molemmat julkistaneet asian.

Aaltola korostaa, että paikannusongelmien tarkka luonne ei ole tiedossa julkisuudessa, ei myöskään niiden aiheuttaja. Siviili-ilmailun turvallisuudesta huolestunut Suomen valtiojohto on nostanut Venäjän epäillyn roolin esiin, mutta Venäjä kiistää asian. Suomi selvittää asiaa.

”Jos jäljet osoittavat Venäjälle kuten epäillään, niin tämä Shoigun lausuntohan tulee mielenkiintoisella tavalla uudestaan esille. Presidentti Putinhan ei tätä Shoigun lausuntoa sinällään toistanut, mutta Shoigu puhui vastatoimenpiteistä”, Mika Aaltola sanoo Uuden Suomelle.

Shoigun uhkaus vastatoimista liittyi nimenomaan Suomen läntiseen sotilasyhteistyöhön ja sotaharjoituksiin, Aaltola muistuttaa. Venäjällä olisi ainakin selkeä motiivi aiheuttaa GPS-ongelmia ja lähettää Suomelle ja Ruotsille viesti, että Venäjän reaktio näiden tekemisiin on negatiivinen.

Myös Norjassa GPS-häiriöt on yhdistetty sotaharjoituksiin ja Venäjään. Aaltola korostaa, että vaikka kyseessä olisi Venäjän operaatio, tarkoitus ei välttämättä ole ollut häiritä nimenomaan Suomea.

”Onko tämä ollut operaatio, joka on suunnattu Suomeen, vai onko tämä osa Venäjän omaa harjoittelutoimintaa, joka ei suoraan Suomeen liity [mutta vaikuttaa Suomeen]? Siinä on aste-eroja.”

Turvallisuuspolitiikkaa tutkivan Aaltolan mukaan Suomi on aiemmin toiminut suoraviivaisesti esimerkiksi epäiltyjen ilmatilanloukkausten suhteen. Presidentti Sauli Niinistö ja entinen pääministeri Matti Vanhanen ovat verranneet tapahtunutta ilmatilanloukkauksiin.

”Niihin on reagoitu ja se onkin oikea tapa. Tuodaan asia esille [häiritsijälle] ja katsotaan, minkälaisia vastatoimenpiteitä on syytä harkita, ettei tällaista vastaisuudessa tapahdu. Ilmatilanloukkaukset ovatkin vähentyneet.”

Näin on syytä toimia nytkin.

”On tarpeen muodostaa jonkinlaista [teknistä] pidäkettä ja kynnystä sille, että näin ei jatkossa tapahtuisi, ja tuoda esiin, että tämä ei ole Suomen ja Venäjän välisten hyvien suhteiden mukaista – jos Venäjä tähän on syyllistynyt.”

Aaltolan mukaan satelliittipaikannuksen häirintää on monitasoista. Yksinkertaisempi häirintä tarkoittaa GPS-kaistan ”tukkimista”, kun taas kehittyneemmän muodon häirinnässä voidaan vääristää satelliittipaikannuksen antamaa tilannekuvaa. Jälkimmäistä kykyä ei edes monella valtiolla Aaltolan mukaan ole.

Aaltola toteaa, että jos kyse on kehittyneemmästä metodista eli vääristämisestä, asia on astetta vakavampi. Silloin kyseessä olisi sotilaallisen kyvykkyyden demonstraatio pelkän häiriöiden tuottamisen lisäksi. Tällä hetkellä on epäselvää, millaisesta häirinnästä Lapissa oli kyse.

