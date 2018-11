Jopa satojen tuhansien suomalaisten allekirjoitukset roskiin? – Näin kansalaisaloitteita muutetaan

Oikeusministeriössä on käynnissä hanke, jonka tarkoituksena on helpottaa kansalaisaloitteiden tilannetta pidentämällä nimienkeruu- ja luovutusaikoja.

Eduskunnassa on huolestuttu siitä, että kymmenien tai jopa satojen tuhansien kansalaisten allekirjoittamat aloitteet mitätöityvät, sillä kansalaisaloitteet raukeavat hallituskauden päättyessä.

Taustalla on perustuslain kirjaus, jonka mukaan ainoastaan kansainvälisten asioiden käsittelyä voidaan siirtää seuraavien vaalien jälkeiseen aikaan. Tarkoituksena on estää, että edellinen hallitus voisi jättää seuraavalle hallitukselle pöydän täydeltä lakiesityksiä, jotka sen olisi käsiteltävä läpi ennen kuin voisi aloittaa oman politiikkansa tekemisen.

Näin ollen tämän kansalaisaloitteiden ”valuvian” muuttaminen edellyttäisi perustuslain muutosta, mikä on puolestaan ongelmallista, kuten eduskunnan varapuheenjohtaja Tuula Haatainen (sd) ja keskustan eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Markus Lohi tänään Ylen Ykkösaamussakin totesivat.

Sote-uudistuksen työllistämässä sosiaali- ja terveysvaliokunnassa on jonossa yhä neljä kansalaisaloitetta, Uusi Suomi kertoi lokakuun lopussa. Aloitteiden laatijoille on ilmoitettu, että aloitteet pyritään käsittelemään vielä tämän vaalikauden aikana, mutta todennäköisesti käsittely siirtyy ensi vuoden puolelle.

Yksi jonossa olevista on kautta historian toiseksi eniten, yhteensä 140 944 allekirjoituksia kerännyt kansalaisaloite aktiivimallin kumoamiseksi. Lue tarkemmin: 140 000 allekirjoittajan aktiivimalliälähdys tuuliajolla – 4 kansalaisaloitetta jumissa sote-valiokunnassa

Lue myös: Outo tilanne eduskunnassa: Kansalaisaloitteet vaarassa mitätöityä – kymmenien tuhansien suomalaisten allekirjoitukset hukkaan

Suuri ja monimutkainen sote-uudistus on vienyt valiokunnan aikaa niin paljon, ettei kansalaisaloitteita ole ehditty käsitellä.

Oikeusministeriö on nyt saanut valmiiksi lakiluonnoksen, jolla on tarkoitus muuttaa kansalaisaloitelakia. Lakiesityksen lausuntokierros on juuri päättynyt.

”Ehdotuksen mukaan aloitteen kannatusilmoitukset olisi toimitettava Väestörekisterikeskuksen tarkastettavaksi vuoden kuluessa siitä, kun tarvittavat 50 000 kannatusilmoitusta on kerätty. Tällä hetkellä määräaika on kuusi kuukautta. Myös määräaika, jona aloite tulee toimittaa eduskunnalle, pitenisi puolesta vuodesta vuoteen”, ministeriö kertoo.

”Tällä uudistuksella on tarkoitus auttaa välttämään tilanne, jossa aloite raukeaa, jos eduskunta ei ole ehtinyt käsitellä sitä vaalikauden aikana”, oikeusministeri Antti Häkkänen (kok) sanoo tiedotteessa.

Vasemmistoliitto: Perustuslakia muutettava

Antamissaan lausunnoissa kokoomus, vihreät ja vasemmistoliitto pitävät määräaikojen pidentämistä askelena oikeaan suuntaan.

Oppositiopuolueet vihreät ja vasemmistoliitto kuitenkin katsovat, ettei tämä muutos riitä, vaan olisi pystyttävä estämään kansalaisaloitteiden raukeaminen vaalikauden lopussa.

”Tätä ratkaisuehdotusta parempana keinona ongelman poistamiseksi pidämme sitä, että perustuslain muutoksella kansalaisaloitteiden käsittelyä sallittaisiin jatkaa vaalien jälkeisillä valtiopäivillä. Asiasta jättämässämme lakialoitteessa esitetään tätä ratkaisua. Aloitteessa ehdotimme, että kansalaisaloitteen käsittelyä, joka on keskeytynyt eduskuntavaalien johdosta, voitaisiin jatkaa tarvittaessa vaalien jälkeisillä valtiopäivillä”, vasemmistoliitto lausuu.