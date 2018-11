ST1-miljardööri lyttää sähköautot, päästörajoitukset ja biopolttoaineet ilmastotoimina – ”Naiivi ja vastuuton kuvitelma EU:ssa”

Energia- ja polttoaineyhtiö ST1:n perustaja ja pääomistaja Mika Anttonen sanoi tänään eduskunnassa järjestetyssä seminaarissa, että monet ilmastotavoitteet ovat epärealistisia. Erityisesti hän kritisoi sitä, että Euroopan unioni on linjannut tekevänsä ilmastotoimiaan EU-rajojen sisäpuolella.

Anttonen nosti esiin sen, että EU:n osuus koko maailman primääri- eli jalostamattoman energian kulutuksesta on alhainen ja laskee tulevaisuudessa.

”EU:n osuus koko maailman primäärienergiasta tänään, tässä, nyt on 11 prosenttia. EU:n osuus vuoteen 2025 mennessä on pikkaisen laskemassa. Mutta muualla se on nousussa. Jos EU-alueella lopetetaan energian käyttö tänään, tässä, nyt, [niin] vuoteen 2025 mennessä muiden alueiden kulutus on kasvanut saman verran. Jos me toimimme vain EU-alueen sisällä, niillä ilmastotoimilla ei juurikaan ole vaikutusta siihen, että väheneekö ilmakehässä hiilidioksidi vai ei”, Anttonen sanoi.

”Sen paremmin biopolttoaineet kuin sähköautotkaan eivät ole minkäänlainen ratkaisu ilmakehässä olevan hiilidioksidipitoisuuden vähenemiseen”, Anttonen lyttäsi.

Hän korosti nimenomaan, että nämä toimet eivät tuota vähenemää ilmakehän hiilidioksidipitoisuuteen.

Anttosen mielestä nyt tarvittaisiin globaaleja toimia, jotka kohdistuisivat ensi sijassa Afrikkaan.

”Afrikassa muuttuu koko ajan enemmän alueita asuinkelvottomaksi ja samaan aikaan väestö kasvaa. Ihmiset lähtevät liikkeelle. Miten tällaiseen uhkaan voidaan varautua tai mitä pitäisi tehdä? On aivan selvää, ettei se ole millään yhdellä hokkuspokkustempulla saavutettavissa. Kuvitelma siitä, että tämä asia hoituu päästöjä vähentämällä Euroopan rajojen sisällä on naiivi ja vähän vastuuton”, Anttonen sanoo.

Ylivoimaisesti tärkeimpänä asiana Anttonen näkee hiilinielujen kasvattamisen Afrikassa eli Afrikan metsittämisen. Tässä Suomen pitäisi Anttosen mukaan olla etujoukoissa, koska Suomen metsäosaaminen on maailman huipputasoa.

”Olen aika lailla pessimisti sen suhteen, pystytäänkö luontoa enää pelastamaan.”

Hiilinielujen rakentaminen antaisi Anttosen mielestä ihmisille aikaa tehdä muitakin toimia. Tämänhetkiset nettopäästöt saataisiin katettua sillä, että Afrikassa metsitettäisiin kolme kertaa Suomen kokoinen alue, Anttonen sanoo viitaten Markku Kulmalan laskelmaan.

Anttonen sanoi myös, ettei usko, että luontoa enää voidaan pelastaa.

”Olen aika lailla pessimisti sen suhteen, pystytäänkö luontoa enää pelastamaan. Mutta ilmasto ehkä vielä pystytään. Ihminen on ihan samanlainen osa tätä systeemiä kuin mikä tahansa muukin eläin, ja ihmisiä tällaisella tavalla elää aika paljon. Jotkut muut lajit joutuvat kärsimään. Se luonto, mikä oli meillä 50 vuotta sitten, niin tällaisella ihmismäärällä ja tällaisella tavalla elää, niin luonto ei siinä pysy mukana.”

Anttonen on aiemmin sanonut myös, että ihmisten kulutustottumuksia pitäisi rajoittaa kieltojen kautta.

Forbes-lehti arvioi keväällä Anttosen omaisuuden arvoksi kaksi miljardia dollaria eli noin 1,8 miljardia euroa.

