Li Andersson haluaa 4 päivän työviikon tai 6 tunnin työpäivän: Pikaisesti kokeilu Suomeen?

Vasemmistoliiton kärkiteemoja ensi vaalikaudella on työn murros, jonka yhteydessä puolue ehdottaa työajan lyhentämisestä joko lyhempänä työpäivänä tai työviikkona.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson esittää ensi vaalikaudelle kokeilua työajan lyhentämisestä. Uuden Suomen kysely aiheesta tämän jutun lopussa!

Puolue on pitänyt yllä keskustelua työajan lyhentämisestä, mitä Andersson pitää tärkeänä. Hänen mukaansa monet kamppailevat nykyään työaikaan liittyvien ongelmien ja jaksamisen kanssa, esimerkiksi useat ruuhkavuosia elävät, joilla on haasteita sovittaa yhteen työtä ja perhe-elämää.

Andersson haluaa Suomeen joustavammat työaikajärjestelyt. Hän toivoo, että mahdollisuutta työajan lyhentämiseen pohdittaisiin joko työviikon osalta tai päiväkohtaisesti.

"On tosi mielenkiintoista, että näitä kansainvälisiä esimerkkejä nyt on aika paljon", Andersson sanoo Talouselämälle ja viittaa Ruotsiin ja Britanniaan, missä työväenpuolue selvittää parhaillaan mahdollisuutta neljän päivän työviikkoon.

Vasemmistoliitto esittää konkreettista kokeilua ensi vaalikaudelle.

"Voisi kokeilla esimerkiksi kuuden tunnin työpäivää esimerkiksi vanhustenhuollossa ja myös tutkia, miten se vaikuttaa ihmisten työssä jaksamiseen ja hoidon laatuun."

Suomessa keskustelu on kuitenkin kulkenut päinvastaiseen suuntaan, ja työaikaa on päinvastoin pidennetty kilpailukykysopimuksessa. Viime vuodesta alkaen valtaosan työntekijöistä on kiky-sopimuksen mukaan pitänyt ahertaa 24 tuntia enemmän vuodessa. Kuusi minuuttia pidempi työpäivä on sittemmin ollut myös naljailun kohteena.

"Monethan painottivat kikyn yhteydessä, että se työajan pidentäminen ei välttämättä lisää tuottavuutta lainkaan, vaan jopa vähentää sitä. Se ei ole lainkaan niin yksiselitteinen asia, kuin millaisen kuvan on voinut saada näiden keskustelujen perusteella. Minusta se on hyvin, hyvin vanhanaikainen ajattelutapa."

Anderssonin mielestä ajatus mekaanisesta työajan pidennyksestä ja sen tuottavuutta lisäävästä vaikutuksesta sopi ehkä entiseen teollisuusyhteiskuntaan. Hän ei ymmärrä, miten sama ajatus parantaisi kilpailukykyä nykyaikana.

"Se on minun mielestäni niin käsittämätöntä. Jos miettii suuntaa, johon maailma on menossa ja talouspoliittisia uudistuksia, joita ympäristön ja ilmaston kannalta pitäisi tehdä, niin enemmän pitäisi mennä siihen suuntaan, että tuottavuus ulosmitataan kasvavana vapaa-aikana."

Työajan lyhennys on vasemmistoliiton vaaliteemoja "työn murroksen" ajatuksen kokonaisuudessa. Eduskuntavaalit käydään ensi huhtikuussa.

