St1-miljardöörille tukea: Afrikan metsäkatastrofista voi tulla suuri ilmastoratkaisu – Suomella nyt sauma isoihin tekoihin

Afrikan metsittäminen sekä metsäkadon pysäyttäminen on tärkeimpiä ilmastotoimia ja vaatii välittömästi isoja kansainvälisiä panostuksia, katsoo useita afrikkalaisia kaupallisia metsityshankkeita jo nykyisin rahoittava Suomen valtion kehitysrahasto Finnfund.

Afrikan metsittämisen potentiaalinen vaikutus ilmastotaistelussa on aivan eri luokkaa kuin vaikkapa Euroopan hiilinielujen kasvattamisen, ja Suomella on pian ainutlaatuinen tilaisuus vaikuttaa asian edistämiseen EU:n puheenjohtajamaana.

Afrikan metsittämisen nosti eilen keskiviikkona esiin energiayhtiö St1:n perustaja ja ilmastoalan visionäärinäkin tunnetuksi tullut Mika Anttonen. Miljardöörin yhtiö kertoi viime vuonna metsitykseen liittyvästä hankkeestaan, ja Anttosen mukaan Afrikan hiilinielujen kasvattaminen on ylivoimaisesti merkittävin asia taistelussa ilmaston lämpenemistä vastaan.

Finnfundin metsäsalkun rahoituspäällikkö, metsänhoitaja Ilkka Norjamäki allekirjoittaa Anttosen sanoman Afrikan osalta, vaikka korostaakin, ettei Euroopan omien ilmastotoimien merkitystä ole syytä vähätellä. Euroopan täytyy pitää yllä hiilinielujaan, vaikka niitä ei voidakaan radikaalisti tai nopeasti kasvattaa. Afrikan metsityksen vaikutukset, yhdessä metsäkadon estämisen kanssa, taas voivat olla radikaaleja.

”Sen vaikutukset Afrikassa ovat huomattavasti merkittävämmät niin sosiaalisesti, ympäristöllisesti kuin ilmastovaikutuksiltaankin verrattuna siihen, että sitä tehdään jossain muualla. Tämä ei tietysti tarkoita, että me voimme Suomessa hakata metsät koska me metsitämme Afrikkaa, mutta Afrikassa metsittäminen olisi tehtävissä kustannustehokkaimmin suhteessa odotettuihin vaikutuksiin”, Norjamäki sanoo Uudelle Suomelle.

”Siellä kasvavat puut nopeasti ja siellä on maata – siellä se kelkan kääntäminen on mahdollista ja tehokasta, koska tilanne on sen verran katastrofaalinen nyt. Se, mitä täällä pystytään tekemään, on kohtuullisen kosmeettista verrattuna Afrikkaan.”

Anttonen viittasi puheessaan St1:n neuvonantajana toimineen ilmastotutkija, akatemiaprofessori Markku Kulmalan laskelmaan, jonka mukaan maailman tämänhetkiset vuotuiset nettopäästöt saataisiin katettua, jos Afrikassa metsitettäisiin kolme kertaa Suomen kokoinen alue. Nettopäästöjen kuittaaminen tarkoittaa sitä, että hiilidioksidia poistettaisiin ilmakehästä – esimerkiksi sidottaisiin metsiin – tietoisilla toimilla vähintään saman verran kuin sitä sinne päästetään.

Norjamäki arvioi, että laskelman mittasuhde on oikea, mutta kyseenalaista on, kuinka realistista on näin laajan alueen metsittäminen edes Afrikassa.

St1:n hankkeessa selvitetään nimenomaan Saharan autiomaan metsittämistä. Useat asiantuntijat ja myös Finnfund katsovat, että tämä on erittäin kunnianhimoinen ja haastava hanke, ja realistisempaa on Saharan eteläpuolisten, kasvuolosuhteiltaan otollisempien alueiden metsittäminen. Alueen laajoja metsäalueita on hakattu viime vuosina, ja niiden uudelleenmetsitys on helpompaa.

Emeritusprofessori Olavi Luukkanen on arvioinut, että pelkästään Sahelin alueella on metsitykseen soveltuvia alueita seitsemän miljoonaa neliökilometriä (700 miljoonaa hehtaaria) eli moninkertaisesti koko Suomen pinta-ala. Suuruusluokka on Metsälehden mukaan sama kuin tutkijoiden laskelmissa ilmastonmuutoksen pysäyttämiseen tarvittavasta uusien metsien kokonaisalasta.

Kansainvälinen Bonnin päätös edellyttää jo nykyisin, että Afrikassa metsitetään 150 miljoonaa hehtaaria uutta maata vuoteen 2030 mennessä. Tämäkin tarkoittaa Suomen metsäpinta-alaan nähden seitsemänkertaista aluetta. Jo tämän tavoitteen saavuttamisella olisi ”aivan mahtava vaikutus” ilmastotyössä, Olavi Luukkanen sanoo Uudelle Suomelle.

”Jokainen hehtaari, joka saadaan uutta metsää, lisää hiilen sidontaa”, hän toteaa.

Käynnissä oleva metsäkato on ilmastokatastrofi

Afrikan mantereelta häviää noin 2–3 miljoonaa hehtaaria metsää vuosittain. Luku on pitkän ajan keskiarvo 15 vuoden ajalta. Se vastaa ”parin kolmen Uudenmaan kokoista plänttiä” ja on katastrofaalinen luku ilmaston kannalta, sanoo Finnfundin viestintäjohtaja Pasi Rajala. Metsää hakataan viljelys- ja laidunmaaksi väestön kasvaessa.

”Se on valtava alue. Samassa ajassa metsäala on lisääntynyt noin 200 000 hehtaarilla vuodessa, eli balanssi on melkein kolme miljoonaa hehtaaria miinuksella”, Norjamäki kertoo.

Afrikassa viljelysmaaksi hakattu metsä harvoin palautuu metsäksi tai kompensoidaan muin istutuksin.

”Kun metsä ensimmäisen kerran hakataan laidunmaaksi tai viljelymaaksi, niin hyvin harvoin se palautuu enää takaisin metsäksi. Ei sitä aktiivisesti tehdä. Ajan myötä luonto tietenkin korjaa itseään, mutta kun väestö kasvaa koko ajan ja maata tarvitaan aina vain enemmän, niin eivät metsät käytännössä ehdi palautua”, Norjamäki sanoo.

Anttonen vaati Suomea pyrkimään edelläkävijäksi Afrikan metsittämisessä. Suomi on sitä jo nykyisin, katsotaan Finnfundissa.

Finnfundin portfolioyhtiöt – yksityiset yhtiöt, joiden kaupallisia metsähankkeita suomalaisrahasto rahoittaa lainoin tai pääomituksin – ovat viimeisten 10–15 vuoden aikana istuttaneet Afrikkaan noin 150 000 hehtaaria metsää. Finnfund kertoo olevansa mukana rahoittamassa 80 prosenttia kaupallisista vastuullisuussertifioiduista metsäyhtiöistä Saharan eteläpuolisessa Afrikassa.

Yksin Finnfundin ”salkussa” olevat metsät sitovat yhtiön mukaan hiiltä kaikkiaan 500 000 co2-ekvivalenttitonnin edestä, mikä lähes vastaa Helsingin liikenteen kokonaispäästöjä. Määrä ei ole suuri verrattuna esimerkiksi Suomen metsien hiilinieluun, joka vuonna 2016 oli noin 27 miljoonaa tonnia hiilidioksidiekvivalentteina, mutta kyse onkin tällä hetkellä Afrikan metsityksen potentiaalista.

Kuinka pian Afrikan metsittämisellä voidaan saavuttaa tuloksia, jotka tuntuisivat ilmastotaistelussa maapallon mittakaavassa?

”Tässä voi ottaa pessimistisen tai optimisen näkökulman. Jos halutaan nopeasti kääntää kelkkaa, puut pitäisi olla jo istutettu – koska se balanssi on hyvin epäsuhtainen nyt. Istutuksiin pitäisi kanavoida paljon rahaa tosi nopeasti”, Norjamäki sanoo.

”Jos tahtoa ja rahaa on, niin 10 vuodessa saadaan jo merkittäviä asioita aikaiseksi. Mutta se vaatii, että konkretiaa tapahtuu nyt.”

EU panostaa Afrikkaan – nyt on Suomen sauma

Euroopan komissio kertoi syyskuussa uudesta Afrikan ja EU:n välisestä miljardien eurojen investointi- ja kehitysohjelmasta. Osana sitä laajennetaan Euroopan kestävän kehityksen rahastoa, johon sisältyvälle uudelle ulkosuhdetoimien takuujärjestelylle osoitetaan 60 miljardin euron määrärahat.

Viestintäjohtaja Pasi Rajalan mukaan Finnfund pyrkii lobbaamaan tästä potista pienen osan Afrikan metsittämiseen. Hän huomauttaa, että kymmenien miljardien takuujärjestely tarkoittaa vivutuksella moninkertaisia summia investointeihin.

”Jos siitä edes pieni siivu menisi metsään, niin alkaisi olla volyymia”, Rajala sanoo.

”Me yritämme – paitsi Finnfund niin myös Suomi – saada osan siitä Afrikan metsittämiseen ja metsäkadon torjumiseen.”

Mittasuhteista kertoo, että esimerkiksi Finnfundin tämänhetkiset investoinnit metsäyhtiöihin ja -rahastoihin ympäri maailman ovat noin 100 miljoonaa euroa.

Finnfundin hankkeessa on mukana ympäristöjärjestö WWF. Kaksikko kiinnitti syksyllä huomiota siihen, että vaikka EU-hankkeen keskiössä on kestävä kehitys, EU ei kuitenkaan esitä varojen kohdentamista ilmaston kannalta ratkaisevan tärkeään metsien suojeluun. Suomella on tulevana EU:n puheenjohtajamaana mahdollisuus korjata asia, Finnfund ja WWF totesivat.

Otollisena vaikuttamisen paikkana puheenjohtajuutta pitää myös Olavi Luukkanen, jonka mukaan EU ja Suomi tekevät jo metsityksen suhteen paljon, mutta voisivat tehdä enemmänkin. Suomen puheenjohtajakausi alkaa heinäkuussa 2019.