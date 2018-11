Ekonomisti: Nyt petti Suomelta kaksi tukijalkaa – ”Kyyti on kylmää, kun ajatellaan kansantalouden kestävyyttä”

Työmarkkinakeskusjärjestö STTK:n pääekonomisti Ralf Sund arvioi Tilastokeskuksen tuoretta väestöennustetta STTK:n blogissa.

”Kyyti on kylmää, kun ajatellaan kansantalouden kestävyyttä. Koville joutuu ennen muuta julkinen talous, jonka kontolla on kasvavan vanhusväestön hoivasta huolehtiminen. Painetta veroasteen nostolle on. Myös eläkejärjestelmän taloudellinen kestokyky edellyttää toimenpiteitä”, Sund kirjoittaa.

Sundin mukaan väestöennusteessa on kaksi tärkeää lukua, joista toinen on kokonaishedelmällisyysluku. Tilastokeskuksen arvion mukaan kokonaishedelmällisyysluku olisi tänä vuonna 1,43. Kokonaishedelmällisyysluvun tulisi olla vähintään yli väestön nettouusiutumisluvun eli 2,1, jotta väestö uusiutuisi. Viime vuonna kokonaishedelmällisyysluku oli Suomen historian matalimmalla tasolla, 1,49.

”Kolmen vuoden takaisessa ennusteessa hedelmällisyysluvuksi oletettiin 1,70. Voidaan puhua romahduksesta”, Sund kirjoittaa.

Toinen tärkeä luku on Sundin mukaan nettomaahanmuutto.

”Myös tämä ennuste kulkee alenevaan suuntaan. Kolme vuotta sitten oletettiin nettomaahanmuuton olevan 17 000 ihmistä vuodessa, nyt ennustetaan määräksi 15 000. Kaksi tukijalkaa pettää samaan aikaan. Yhteiskunnallisessa päätöksenteossa pitäisi osata katsoa samaan aikaan lähelle ja kauas. Väestöennuste asettaa päätöksentekijät yhä tiukemmin seinää vasten”, Sund kirjoittaa.

Sundin mukaan työllisyysastetta on entisestään nostettava, eläkejärjestelmää tulee päivittää ja sote-sektorilla tuottavuutta kohotettava.

