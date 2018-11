Osmo Soininvaara: Suomelle nopeasti uusi linja maahanmuuttoon, ”jonka säännöt voivat olla itsekkäitä”

Yksi huomio Tilastokeskuksen tänään julkistetusta väestöennusteesta on se, miten se vaikuttaa maahanmuuttonäkökulmiin.

”Ennusteen mukaan nettomaahanmuutto ylläpitäisi väkiluvun kasvua vuoteen 2035 saakka, jolloin maamme väkiluku olisi 5,62 miljoonaa henkilöä. Tämän jälkeen väkiluku kääntyisi laskuun ja 2050-luvulla maamme väkiluku olisi ennusteen mukaan jo nykyistä pienempi”, Tilastokeskus kertoi tänään.

Vihreä vaikuttaja, kunnallispoliitikko Osmo Soininvaara sanoo asian selvästi tviitissään:

”Väestöennuste osoittaa, että tarvitsemme pikaisen politiikkamuutoksen suhteessa työperäiseen maahanmuuttoon. Toisin kuin humanitäärisen maahanmuuton, sen säännöt voivat olla kansallisesti itsekkäitä. Kanadakin pisteyttää ja on pärjännyt hyvin.”

Suomen Kanadan suurlähetystössä suurlähettilään sijaisena toimiva Veli-Pekka Kaivola kirjoitti Kanadan pisteytysmallista ulkoministeriön blogissa aiemmin tänä vuonna.

”Kanada pyrkii hallittuun maahanmuuttoon, jossa suurin osa maahanmuuttajista on niin sanottuja taloudellisia maahanmuuttajia. Maahan houkutellaan osaavaa ja kielitaitoista työvoimaa. Hakijat pisteytetään hakuportaalissa, josta parhaat kandidaatit kutsutaan hakemaan pysyvää oleskelulupaa. Taloudellisen maahanmuuton lisäksi maahanmuuttopolitiikan tavoitteena on yhdistää perheitä ja vastata kriisitilanteisiin ympäri maailmaa tarjoamalla turvaa”, Kaivola kuvaili.

”Pisteytysjärjestelmässä otetaan huomioon muun muassa koulutus, kielitaito, työ- tai opiskelukokemus Kanadassa ja mahdollinen työtarjous”, Kaivola kertoi.

Tukipalvelut ovat Kanadan mallissa keskeisessä asemassa, Kaivola huomauttaa.

Osmo Soininvaara on kirjoittanut Kanadan mallista blogissaan jo vuonna 2013.

”He [kanadalaiset] ottavat itsekkäästi siirtolaiskriteerein maahanmuuttajia. Heillä on tähän tarkoitukseen värväystoimistoja ympäri maailmaa. Tässä ei ole mitään vikaa. Niin Suomenkin pitäisi tehdä, mutta ongelmamme on, että emme ole kovin houkutteleva maa eliittimuuttajille. Meidänkin kannattaisi houkutella aktiivisesti maahan sellaisia muuttajia, joilla on täällä menestymisen edellytykset. Mitä enemmän näitä koulutettuja ja menestyviä ulkomaalaisia täällä on, sitä paremmin myös humanitaarisin perustein maahan tulleet pystyvät yhteiskuntaamme integroitumaan”, Soininvaara kirjoitti tuolloin.

Myös Uuden Suomen päätoimittaja Markku Huusko nosti tänään esille maahanmuuttonäkökulman. LUE LISÄÄ: Näkökulma: Kantasuomalainen eläkeläinen voi pian jäädä ilman hoitajaa

Työmarkkinakeskusjärjestö STTK:n pääekonomisti Ralf Sund nosti niin ikään maahanmuuton toiseksi olennaiseksi tekijäksi väestön kannalta naisten hedelmällisyysluvun rinnalle. LUE LISÄÄ: Ekonomisti: Nyt petti Suomelta kaksi tukijalkaa – ”Kyyti on kylmää, kun ajatellaan kansantalouden kestävyyttä”

