Hallitus perääntyy: Poliisin ja verottajan haukkuma lakiuudistus haudataan

Hallitus ei vie eduskuntaan lakiesitystä, joka olisi poistanut tilintarkastusvelvollisuuden mikroyrityksiltä. Perumisen takana on lausuntokierroksella saatu murskaava palaute.

Lausunnonantajien enemmistö, muun muassa poliisihallitus, Verohallinto ja verottajan harmaan talouden vastainen yksikkö, vastusti hallituksen lakihanketta. Lausunnonantajat ovat olleet huolissaan, että kymmenien tuhansien yritysten vapauttaminen tilintarkastusvelvoitteesta heikentäisi taloustiedon luotettavuutta ja lisäisi harmaata taloutta. Poliisi jopa huomautti, että ehdotus toimisi ”vastoin Valtioneuvoston harmaan talouden torjuntaohjelmaa”.

”Hallitus on päätynyt lausuntopalautteen vuoksi siihen, ettei se anna eduskunnalle lakiesitystä, joka olisi poistanut tilintarkastusvelvollisuuden mikroyrityksiltä kokonaan”, työ- ja elinkeinoministeriön tiedotteessa kerrotaan.

”Kriittisimmän lausuntopalautteen mukaan lakimuutos vaarantaisi muun muassa harmaan talouden torjuntatyötä ja taloudellisen raportoinnin luotettavuutta.”

Kilpailukyvyn kärkitavoitteesta vastaavat ministerit päättivät asiasta perjantain kokouksessaan. Lakihankkeen vastuuministeri on ollut työministeri Jari Lindström (sin).

Esitetyn lakiuudistuksen sijasta työ- ja elinkeinoministeriö asettaa lähiaikoina työryhmän valmistelemaan varsinaista tilintarkastusta kevyemmän, lakisääteisen tarkastuksen mahdollisuutta pienille yrityksille. Tällaisen kevennetyn tilintarkastuksen mahdollisuus nousi esiin useissa annetuissa lausunnoissa vaihtoehtona nykyiselle velvoitteelle.

”Esitystä ei ole perusteltua viedä sellaisenaan eteenpäin, sillä vastustamisen takana on aiheellisia huolia. Nykytila on kuitenkin huono, sillä perinteinen tilintarkastus on usein ylimitoitettu pienille yrityksille. Tarvitsemme työryhmän selvittämään kevyempää tarkastusta, jollaista on eri muodoissa otettu käyttöön useassa EU-maassa”, ministeri Lindström kommentoi tiedotteessa.

Tiedotteen mukaan työryhmä koostuu virkamiehistä ja etujärjestöjen edustajista. Työryhmä saa tehtäväkseen ”selvittää tilintarkastajan tekemän kevyemmän tarkastuksen mahdollisuutta varsinaisen tilintarkastuksen sijaan, mutta myös tarkistaa nykyisiä rajoja velvollisuudelle valita tilintarkastaja”.

”Lisäksi sen tulee ottaa huomioon sääntelyn vaikutukset harmaaseen talouteen sekä vuonna 2007 tilintarkastuslakiin tehtyjen muutosten vaikutukset.”

Valmistellun tilintarkastuslain muutosesityksen tavoitteena oli keventää yritysten lakisääteisiä velvoitteita ja vähentää kustannuksia. Lausunnonantajien mukaan yritysten pienehkö hallinnollinen säästö ei kuitenkaan voinut painaa vaakakupissa enempää kuin yhteiskunnan kokonaisetu.

