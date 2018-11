Annika Saarikko: ”Seuraavat vuosikymmenet muuttavat koko eläkejärjestelmän logiikan”

Ministeri Annika Saarikon mukaan syntyvyyden laskun keskeinen selittäjä näyttää olevan epävarmuus. ”Kun on epävarmuutta puolison löytymisestä ja parisuhteesta, on epävarmuutta työllistymisestä ja asemasta työuralla, epävarmuutta toimeentulosta ja siitä, miltä maailman meno näyttää, niin kaikkien näiden henkilökohtaisten ja yhteiskunnallisten epävarmuuksien äärellä voi tulla kokemus, että on parempi siirtää perheellistymistä.”