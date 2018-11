Autoja Suomeen tuova yritys: ”Tällaista räjähdysmäistä kasvua ei ole nähty koskaan aiemmin”

Henkilöautoja tilauksesta Suomeen tuova ST Tuontipalvelu kertoo käytettyjen autojen tuonnin kovasta kasvusta Suomessa.

”Menossa on nyt jo neljäs perättäin kasvun vuosi käytettyjen autojen maahantuonnissa. Verottajan julkisten autoveropäätöksien luettelojen perusteella tämän vuoden tammi - lokakuun aikana on tehty verotuspäätöksiä 31214 maahantuodusta henkilöautosta. Tämä tarkoittaa historiallisen suurta 34 prosentin kasvua viime vuoteen verrattuna”, ST Tuontipalvelu tiedottaa.

”Jos vertaillaan kolmea viime kuukautta elokuusta lokakuuhun, oli kasvu jo 53 prosenttia verrattuna viime vuoteen. Tällaista räjähdysmäistä tuonnin kasvua ei ole nähty koskaan aiemmin. Minkäänlaisia hidastumisen merkkejä ei ole ilmassa”, yritys jatkaa.

Yhtiön mukaan suuren kasvun ensisijainen syy on ”ennätyksellisen halpa Ruotsin kruunu ja suuret vaihtoautovarastot Ruotsissa”.

”Oikeastaan koko viimeaikainen tuonnin kasvu on tullut Ruotsista tuoduista autoista”, yhtiö arvioi.

ST Tuontipalvelu kertoo myös, että valtaosa käytettyjen autojen maahantuonnista on autokauppiaiden tuontia. Yritys mainitsee myös saksalaisten ja muidenkin eurooppalaisten lisääntyneen pelon dieselautojen omistamiseen.

”Saksassa dieselautoilla ei enää saa ajaa suurempien kaupunkien keskustaan. Pelkona kuluttajilla euroopassa on, että kieltoalueet lisääntyvät ja vuotuiset dieselautojen veromaksut nousevat. Keskimäärin Suomeen tuotujen autojen ikä on noin 6 vuotta ja edelleen valtaosa on dieseleitä”, yhtiö kertoo.

Käytettyjen autojen tuonti-ilmiötä selitti myös Tero Kallio Autotuojat ja -teollisuus ry:stä aiemmin tässä kuussa. Kallio kritisoi, että kehitys on vääränsuuntainen suhteessa päästöjen vähentämisen tavoitteisiin. LUE TARKEMMIN: Suomesta tuli vanhojen ruotsalaisdieselien hautausmaa? – Autontuojat Ylellä: Pieleen menee

Uuteen päästömittaustapaan sopeutetun autoverouudistuksen piti olla veroneutraali, mutta osa autoista on kallistunut reippaasti. Autoverouudistus tuli voimaan syyskuun alussa.

Kehityskulkua on harmitellut esimerkiksi kokoomuksen kansanedustaja Timo Heinonen, joka olisi valmis kuoppaamaan koko uudistuksen. LUE LISÄÄ: Kansanedustaja myöntää: Uusi autovero on ”järjetön Suomelle” – poistaisi sen kokonaan

