Pekka Haavisto varoittaa ”lasten luokkayhteiskunnasta”

Oppositiopuolue vihreiden puheenjohtaja Pekka Haavisto varoitti tänään pitämässään linjapuheessa lasten luokkayhteiskunnasta. Haaviston puhe puoluevaltuuskunnassa keskittyi koulutuksen, tutkimuksen ja varhaiskasvatuksen panostuksiin. Ne ovat keskeisessä asemassa myös vihreiden vaihtoehtobudjetissa. Vihreät haluaa miljardin euron panostuksen koulutukseen ensi vaalikaudella.

”Meidän on puututtava siihen eriarvoisuuteen, joka tällä hetkellä syntyy jo lapsuudessa. Lasten luokkayhteiskunnan syntyminen on pysäytettävä, varhaiskasvatuksesta on tehtävä jälleen tasa-arvoista. Yhdenkään lapsen oikeutta varhaiskasvatukseen ei saa rajata sillä perusteella, mikä hänen vanhempiensa työmarkkina-asema on”, Haavisto sanoi puheessaan.

Lääke syntyvyyden laskuun on Haaviston mielestä lapsiystävällisempi Suomi, jossa esimerkiksi harrastaminen ei riipu vanhempien tuloista.

”Harrastustakuun ja harrastuspassin kautta jokaiselle nuorelle taataan mahdollisuus mielekkääseen harrastukseen”, Haavisto sanoi.

Töitä myös kielitaidottomille maahanmuuttajille

Työperäistä maahanmuuttoa Suomi tarvitsee lisää väestöennusteen valossa. Haavisto mainitsee konkreettisen asian maahanmuuttajien työllistämisestä. Haaviston mielestä on työtehtäviä, joita kielitaidottomatkin maahanmuuttajat voisivat tehdä.

”Ruotsissa on kehitetty validaatio- tai näyttötutkintomallia, jossa kielitaidotonkin voi näyttää, että hän osaa vaikkapa vaihtaa autonrenkaita, ja saada tästä yksittäisestä ammattiosaamisesta todistuksen. Näitä todistuksia voi saada eri osaamisalueiltaan, ja niiden ansiosta pääsy työmarkkinoille helpottuu. Tarvitsemme tällaisia matalan kynnyksen malleja osaamisen näyttämiseen. Myös kielitaito karttuu, kun pääsee jostakin kohdasta kiinni työelämään”, Haavisto linjaa.

