Juha Sipilältä uusi linjaus suomalaisesta ruoasta: Hiilineutraalia vuoteen 2040 mennessä

Pääministeri, keskustan puheenjohtaja Juha Sipilä (kesk) on puhunut Keskustanuorten liittokokouksessa.

Sekä keskustapuolue että maa- ja metsätalousministerin erityisavustaja Teppo Säkkinen kertovat Twitterissä Sipilän uudesta linjauksesta koskien ruoantuotantoa.

”Keskustan tavoitteena tulee olla, että suomalainen ruoka on hiilineutraalia vuoteen 2040 mennessä. Tämä on uusi avaus. Meillä on Suomessa Euroopan nuorimmat ja koulutetuimmat viljelijät, joten meillä on kaikki edellytykset tähän”, Suomen Keskusta kertoo Sipilän linjanneen. (Juttu jatkuu tviittien jälkeen.)

Keskustanuorten liittarissa @juhasipila avaa keskustan realistista vihreyttä, jonka osat ovat: 1) ilmasto kuntoon 2) monimuotoinen luonto 3) vihreä talous 4) parasta lähiruokaa. Nämä ovat osa keskustan vaaliohjelman runkoa. #keskusta #luottamuksenapila #kenu18 — Teppo Säkkinen (@tepposakkinen) November 17, 2018

”Suomi voi saavuttaa hiilineutraaliuden ensimmäisten valtioiden joukossa maailmassa, viimeistään vuonna 2045”, Sipilä myös sanoi Suomen Keskustan mukaan.

Keskusta kertoo myös Sipilän esitelleen ”Realistinen vihreys” -linjausta ensi kertaa.

”Ensiesittelyssä "Realistinen vihreys" - lehti. Lehti koostuu neljästä alakohdasta: 1) Ilmasto kuntoon 2) Monimuotoinen luonto 3) Vihreä talous 4) Parasta lähiruokaa”, keskusta kertoo.

”Nämä ovat osa keskustan vaaliohjelman runkoa”, tviittaa lisäksi Säkkinen.

”Parasta lähiruokaa tarkoittaa, että maatalouden kannattavuus on käännettävä nousuun. Tavoitteena hiilineutraali ruoantuotanto 2040. On globaalin ruokaturvan kannalta tärkeää, että rikkaat maat eivät ulkoista velvollisuutta tuottaa ruokaa muualle”, Säkkinen tviittaa Sipilän puheeseen viitaten.