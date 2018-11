Turkulaisvaikuttaja: Alueella 54% koko Suomen työpaikoista – Tunnin juna ”yksi fiksuimmista” ilmastoteoista

Turun vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja, eduskuntavaaliehdokas Niina Ratilainen vaatii tulevilta hallituksilta mittavia panostuksia raideliikenteeseen.

Ratilainen viittaa ilmastopaneeli IPCC:n tuoreeseen raporttiin, jonka mukaan 1,5 asteen lämpenemisen rajan ylittäminen aiheuttaisi merkittäviä riskejä sekä ihmisille että luonnolle.

”IPCC:n keskeinen viesti on: ei ole aikaa vatuloida. Siksi raideliikenteen investointeja on vauhditettava olennaisesti ja pian. Kun on kiire ja työtä on paljon, kannattaa yleensä aloittaa sieltä, missä on saavutettavissa suurin hyöty. Tunnin juna Turun ja Helsingin välille on yksi fiksuimmista asioista, mitä tästä näkökulmasta voi tehdä”, Ratilainen kirjoittaa.

LUE PUHEENVUOROSSA: Tulevien hallitusten on satsattava kunnolla raideliikenteeseen

Tunnin junalla tarkoitetaan lyhytrataista ja nopeaa junayhteyttä Turun ja Helsingin välillä. Myös Tampereelle suunnitellaan yhteyttä, joka veisi alle tunnin.

Valtiovarainministeriön budjettiesityksessä mainittiin molemmat tunnin junat, mikä ilahdutti sekä Turussa että Tampereella. LUE LISÄÄ: Riemu repesi: Nyt tuli ”henkinen lupaus” tunnin junista Turkuun ja Tampereelle – ministeriö syynää jo hintalappua

”Turun seudulta, Salosta, Lohjalta ja Raaseporista pendelöi pääkaupunkiseudulle päivittäin töihin tuhansia työllistä. Myös Helsingistä rantarataa pitkin ja tunnin junan vaikutusalueelle suuntautuu paljon työmatkaliikennettä”, Ratilainen kirjoittaa.

”Turun, Helsingin ja Tampereen kasvukolmion vaikutusalueella sijaitsee yli 54 prosenttia koko Suomen työpaikoista ja väestöstä. Investoinnit nopeisiin raideyhteyksiin tällä alueella siirtävät merkittävän määrän ihmisiä yksityisautoista juniin”, Ratilainen jatkaa.

Ratilaisen mukaan Helsingin ja Turun välillä on viime vuosina ottanut liikenteen ilmastopäästöjen näkökulmasta takapakkia, sillä rautatieliikenteen matkustajamäärät ovat vähentyneet moottoritieyhteyksien parannuttua.

Ratilainen toteaa rahoituspuolesta, että valtion investointivarauksista tietty osa käytetään joka tapauksessa liikenneinfraan. Ratilaisen mukaan kohdennuksilla päätetään, tuetaanko liikenteen päästöjen lisäämistä vai päästövähennystavoitteita.

LUE MYÖS: Anne Berner Turun tunnin junasta: ”2031”