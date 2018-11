Trump-kohun uusi ihmetys USA:ssa: ”Suomessa palaa liian vähän metsää”

Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin Suomi-kommenttien jälkimainingeissa Washington Post tutkii nyt tarkemmin Suomen metsäpalojen tilannetta ja erityisesti sitä, miksi Suomi on niin hyvä ennaltaehkäisemään metsäpaloja.

Uusi Suomi kertoi tänään ensimmäisenä Suomessa, että Trumpin naurua herättäneitä kommentteja on saatettu tulkita väärin. Maastopalojen riivaamassa Kaliforniassa lauantaina vieraillut Trump huomautti, että muissa maissa kuten Suomessa ei ole maastopaloja, koska metsistä ja metsänpohjasta pidetään hyvää huolta. Trump käytti termiä ”raking”, joka käännettiin haravoinniksi. Metsänhoidossa sillä kuitenkin tarkoitetaan koneellista hakkuutähteen korjuuta esimerkiksi energiapuuksi.

”Supervallan johtajan ajatus on ihan oikea ja periaatteessa termikin on ihan oikea. Trump on puhunut ihan asiaa. Meidän pitäisi olla ylpeitä siitä, että Suomi on otettu esimerkiksi”, erikoistutkija Juha Laitila Luonnonvarakeskuksesta Lukesta sanoi tänä aamuna Uudelle Suomelle.

LUE LISÄÄ: Suomalaisten Trumpille ja ”haravoinnille” naureskelu sai nolon lopun: ”Supervallan johtajan ajatus oikea”

LUE MYÖS: Näkökulma: Nyt suomalaiset haravoimaan – me Trumpin sanaa ymmärtämättömät mokasimme

Washington Post nostaa nyt esille Suomen Metsäyhdistyksen artikkelin elokuulta. Sen mukaan ”Suomessa palaa liian vähän metsää” lajien ja luontotyyppien moninaisuuden näkökulmasta.

”Metsää paloi esimerkiksi vuonna 2017 koko Suomessa 470 hehtaaria. Yli tuhat hehtaaria paloi viimeksi vuonna 2006”, metsäyhdistys kertoi.

Kontrasti on iso esimerkiksi naapurimaa Ruotsiin, jossa tämän vuoden kesällä tuhoutui tulessa yli 25 000 hehtaaria metsää.

Eron uskotaan metsäyhdistyksen mukaan pohjautuvan infrastruktuuriin ja metsätalouden eroihin. Suomessa on esimerkiksi tiheä metsätieverkosto sekä paljon järviä, jokia ja soita, jotka kaikki rajaavat paloja.

LUE MYÖS:

St1-miljardöörille tukea: Afrikan metsäkatastrofista voi tulla suuri ilmastoratkaisu – Suomella nyt sauma isoihin tekoihin