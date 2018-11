Juha Sipilä väläyttää hiilen kaappaamista – ”Näen suuren mahdollisuuden Suomelle”

Eduskuntapuolueet ovat sopineet uuden ilmastotyöryhmän perustamisesta. Uuden työryhmän tavoitteena on valmistella linjauksia Suomen uusiksi ilmastotavoitteiksi joulukuun 20. päivään mennessä, kertoo pääministeri Juha Sipilä (kesk).

Työryhmän tarkoituksena ei Sipilän mukaan ole saada aikaiseksi konkreettisia lakiehdotuksia enää tälle vaalikaudelle, koska niitä ei ehdittäisi käsittelemään.

”Se on ihan selvä asia”, Sipilä painottaa eduskunnassa

”Tavoitteena on linjata, mitä me voisimme tehdä enemmän - tavoitetasolla. Ja jos sinne saadaan myös konkreettisia toimia, millä alueilla voitaisiin tehdä enemmän. Meillä on tällä hetkellä hyvät linjaukset olemassa, jotka tähtäävät Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden täyttämiseen. Mutta nyt kun on selvinnyt, että pitää tehdä enemmän, niin lähdetään Suomessa konkreettisesti töihin”, Sipilä sanoo.

Katso tallenne: Pääministeri @juhasipila kommentoi ilmastopolitiikan pyöreän pöydän keskustelua 20.11… https://t.co/If8KTZxneq — Valtioneuvosto (@valtioneuvosto) November 20, 2018

Konkreettisista toimista Sipilä nostaa esiin etenkin suomalaisen teknologian hyödyntämisen ilmastonmuutoksen torjumisessa.

”Ennen kaikkea näen suuren mahdollisuuden Suomelle teknologian puolella: miten hiilidioksidia, hiiltä kaapataan ja miten sitä voidaan jatkojalostaa tai varastoida. Se on myös suuri mahdollisuus suomalaiselle työllisyydelle jatkossa”, Sipilä toteaa.

”Siihen on teknologiaa jo tälläkin hetkellä ja kovaa vauhtia tulee teknologiaa myös siihen, että tätä talteen otettua hiiltä voitaisiin jatkojalostaa uusiksi tuotteiksi. Tästä on myös suomalaista teknologiaa olemassa.”

