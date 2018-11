Uusi ennuste: Sdp nyt selkeä ykkönen – mutta tuliko demareille jo ”22 %:n katto” vastaan?

Ellun Kanojen tutkimusjohtaja Jukka Mannisen tuoreimmassa eduskuntavaalien paikkaennusteessa sdp on nyt ”selkeä ykkönen”. Kun eduskuntavaaleihin on aikaa 145 päivää, Manninen ennustaa sdp:lle 50 paikan saalista. Kakkosena oleva kokoomus saisi 45 paikkaa.

Edellisessä ennusteessa luvut olivat 49 paikka sdp:lle ja 47 kokoomukselle. Lue tarkemmin: Näkökulma: Oikeisto-Suomi on pian muisto vain, nyt myös Li Andersson matkalla valtaan

Toisaalta uusimmassakin ennusteessa ero on pieni, Manninen huomauttaa Uudelle Suomelle. Manninen toteaa, että ennusteessa sdp:n ja kokoomuksen välinen ero on hieman suurentunut lähinnä siksi, että tilanne on kääntynyt useammassa sellaisessa vaalipiirissä, joissa kokoomuksella on ollut se viimeinen paikka.

Manninen kysyy ennemminkin, kestääkö sdp:n kunto loppuun asti. Hän muistuttaa, että useissa vaaleissa sdp:n ”kuntohuippu” on ollut 3–4 kuukautta ennen vaaleja. Nyt vaaleihin on viitisen kuukautta aikaa. Kysymys kuuluu myös, missä tasossa on kannatuksen katto.

”Vaikutti jossain vaiheessa, että meillä olisi suurimmalle puolueelle sellainen noin 22 prosentin katto, minkä yli on tosi vaikea mennä”, Manninen sanoo.

”Vuonna 2015 keskustahan kävi jossain 26:ssakin prosentissa, 25–26 prosentissa, mutta en usko, että tulemme näkemään sellaista [kevään 2019 eduskuntavaalien alla].”

Suurimmaksi puolueeksi yltäneen keskustan kannatus vuoden 2015 vaaleissa oli lopulta 21,10 prosenttia.

Keskustan tilanne nyt on se, että pääministeripuolue on jämähtänyt kannatusmittausten kolmoseksi. Manninen sanoo, ettei näe puolueen sieltä enää nousevan kärkikahinoihin. Mannisen ennusteessa keskusta saa 35 paikkaa, mikä on 14 paikkaa vähemmän kuin edellisissä eduskuntavaaleissa.

Perussuomalaiset (19 paikkaa), vasemmistoliitto (18 paikkaa) ja vihreät (18 paikkaa) ovat ennusteessa hyvin tasaväkisiä.

Sdp:n tilanne riippuu Mannisen mielestä siitä, kuinka paljon puolueessa luotetaan omaan strategiaan ja puoluekoneen kykyyn.

Kokoomukselle haastajan asema sopii, arvioi kokoomuksen puoluetoimistossa aiemmin työskennellyt Manninen. Loppukirissä kokoomus on yleensä pärjännyt suhteellisen hyvin.

Manninen arvioi, että tällä hetkellä ”kolme kiinnostavinta ja samalla vaikeimmin ennustettavaa vaalipiiriä ovat Uusimaa, Varsinais-Suomi ja Kaakkois-Suomi”. Puolueet tarkkailevat nyt vaalipiirien tilanteita sillä silmällä, miten ne voisivat maksimoida omat paikkansa. Toisaalta Manninen huomauttaa, että lisäpaikan ottaminen voi edellyttää puolueelta suhteessa aika suurtakin kannatuksen parantamista.

”Matalan äänikynnyksen Uudeltamaalta viimeisen paikan voisi ottaa vihreät, SDP, kokoomus, vasemmistoliitto tai RKP. Ennuste lähtee myös siitä, että siniset saa ainoan paikkansa Uudeltamaalta”, Manninen toteaa ennusteessaan.

Mannisen laskelma perustuu Ylen, Helsingin Sanomien ja Alma Median puoluekannatusmittauksiin. Kansanedustajapaikkojen jakautuminen perustuu Väestörekisterikeskuksen laskelmaan.

