Kansanedustajat: Lasten harrastaminen maksaa liikaa – ”Kustannukset nousseet rajusti 10–15 vuodessa”

Moni kansanedustaja on linjannut tänään eduskunnassa, että lasten harrastaminen maksaa nykyään liikaa ja hinnasta on tullut eriarvoistava tekijä. Eduskunta käsitteli tänään liikuntapoliittista selontekoa.

”Harrastuskustannukset ovat nousseet viimeisen 10-15 vuoden aikana rajusti. Vakuutukset, lisenssit, seuramaksut ja kilpailutoimintaan liittyvä matkustaminen nostavat kuluja. Meillä ei ole kansantaloudellisesti tai sosiaalisesti varaa siihen, että lapsia syrjäytetään liikuntaharrastuksesta”, sanoi oppositiopuolue vasemmistoliiton kansanedustaja, entinen kulttuuri- ja urheiluministeri Paavo Arhinmäki.

Valtioneuvoston selonteossa ehdotetaan seuratuen kasvattamista, mitä Arhinmäki kannattaa. Arhinmäen mukaan myös kuntien ja kaupunkien tulisi tehdä osansa ja alentaa seuroilta perittäviä kenttä- ja salimaksuja sekä kasvattaa kuntien tukea seuroille.

”Mallia voi ottaa esimerkiksi Oulusta tai Turusta, joissa kenttä- ja salimaksuja ei peritä lasten ja nuorten harrastustoiminnasta”, Arhinmäki ehdotti.

LUE MYÖS: MLL: Dramaattinen kehityskulku käynnissä Suomessa – ”Leikkaukset kohdistuneet nuoriin ikäluokkiin”

Myös oppositiopuolue kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah vetosi tasa-arvoisten liikuntamahdollisuuksien puolesta.

”Liikuntaköyhyys on osin jo nyt totta Suomessa; siihen sisältyy siis perhetaustan ja asuinpaikat tuomat rajoitukset erityisesti lapselle ja nuorelle harrastaa haluamaansa liikuntaa. Kaupungistuminen, ja kuntien välinen polarisaatio saattaa kasvattaa liikuntaköyhyyttä entisestään. Liikkuminen tulee tuoda osaksi arkea jo heti lapsuudesta lähtien. Esimerkiksi nuorten syrjäytymistä on tutkitusti mahdollista ehkäistä harrastusten ja liikunnan kautta. Lapsen ja nuoren liikuntaharrastus ei saa jäädä vanhempien kukkarosta kiinni”, Essayah sanoi eduskunnassa.

Harrastuspassi tulossa koko Suomeen 2019

Opetus- ja kulttuuriministeriö on käynnistänyt Harrastuspassi-sovelluksen kehittämisen. Tarkoituksena on, että Harrastuspassi on kaikkien kuntien käytettävissä vuonna 2019.

Sinisten kansanedustaja Ari Jalonen totesi puheessaan, että kulttuuri-, urheilu ja eurooppaministeri Sampo Terhon aloitteesta harrastuspassi onk jo valmisteilla yläkouluikäisille ”eli juuri sille ikäryhmälle, jolla liikuntainnostus on vähäisintä”.

”Harrastuspassi on puhelimeen ladattava sovellus, jonka kautta muun muassa kunnat voivat tarjota ilmaisia harrastuskertoja. Hankkeen taustalla on Porin nuorisopasseista saadut hyvät kokemukset. Porilaisena kansanedustajana voin kertoa, että Tiäksää-, Ekstiä-, Kaistiät -passit ovat olleet yläkoululaisten keskuudessa suosittuja ja niille on ladattu muun muassa ilmaisia uimahalli- ja kuntosalikäyntejä sekä elokuva- ja museolippuja. Toivottavasti muutkin kunnat ottavat harrastuspassin laajasti käyttöön”, Jalonen toivoi.

Myös kokoomuksen kansanedustaja Sinuhe Wallinheimo katsoo, että harrastamisesta on tullut liian kallista. Wallinheimo pitää Harrastuspassia hyvänä hankkeena.

”Harrastamisen hintaa on yritettävä painaa alaspäin muun muassa nyt kokeiluvaiheessa olevan harrastuspassin avulla tai sillä, että päättäjät vaativat valtionavustusten kohdentamista selkeämmin ruohonjuuritasolle. Hinta ei saa muodostua esteeksi liikunnan harrastamiselle”, Wallinheimo sanoo tiedotteessaan.

LUE MYÖS:

Epämiellyttävä totuus Suomen peruskoulusta paljastui tutkijalle: ”Kannattaa valita hyvin koulutetut, hyvin toimeentulevat vanhemmat – ja olla tyttö”

Li Andersson ärähti köyhien lasten tilanteesta: ”Harrastusmahdollisuuksia yhdenvertaistettava”