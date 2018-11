Uudet luvut julki: Kuva osoittaa ison pompun Suomen työllisyydessä – Sipilän hallituksen ”tavoite saavutetaan”

Työ- ja elinkeinoministeriö tiedottaa uudesta työmarkkinaennusteestaan, jonka mukaan Juha Sipilän (kesk) hallituksen 72 prosentin työllisyystastetavoite ”saavutetaan ensi vuonna”.

”Työllisyyden kasvu on vuonna 2018 ollut jopa vahvempaa kuin toteutuneen talouskasvun perusteella olisi voinut odottaa. Tuoreen työmarkkinaennusteen mukaan työllisyys kasvaa vuonna 2018 noin 66 000 henkilöllä ja vuonna 2019 työllisyyden ennustetaan kasvavan noin 30 000 henkilöllä”, ministeriö kertoo tiedotteessaan.

Edellisessä ennusteessa arvioitiin työllisyyden kasvavan vuonna 2018 noin 43 000 hengellä ja 30 000 hengellä vuonna 2019.

”Työllisyysaste kasvaa tänä vuonna 71,7 prosenttiin ja nousee ennätykselliset 2,1 prosenttiyksikköä edellisvuodesta. Myös ensi vuonna työllisyysaste nousee, yltäen 72,7 prosenttiin. Hallituksen työllisyysastetavoite ollaan siis saavuttamassa”, ministeriö jatkaa.

Työllisyys kasvaa vuonna 2018 noin 66 000 henkilöllä ja vuonna 2019 työllisyyden ennustetaan kasvavan noin 30 000 henkilöllä, ennuste kertoo.

Ministeriön mukaan työttömyys on kääntynyt selvään laskuun tänä vuonna, kun vielä viime vuonna suurin osa työllisyyden kasvusta johtui työvoiman tarjonnan kasvusta. Tämän ja ensi vuoden aikana noin puolet työllisyyden kasvusta perustuu ministeriön mukaan työttömyyden laskuun.

”On kuitenkin jo odotettavissa, että työllisyyden kasvu alkaa väistämättä hidastua. Viimeisen vuoden aikana nähty työllisyyden huima kasvu onkin ollut osin ollut seurasta siitä, että vielä vuoden 2017 lopulle asti työllisyyden kasvu oli hyvin hidasta – kyseessä on siis osittain ollut eräänlainen korjausliike. On odotettavissa, että työllisyyden kasvu palautuu lähemmäs sitä tasoa, mitä voisi talouskasvun perusteella odottaa. Toiseksi myös talouskasvun ennustetaan hidastuvan, ja se alkaa viiveen jälkeen näkyä hitaampana työllisyyden kasvuna. Kolmas työllisyyden kasvua hidastava tekijä on se, että mitä alemmas työttömyys laskee, sitä enemmän erilaiset rakenteelliset tekijät alkavat vaikeuttaa työllisyyden kasvua”, työmarkkinaennusteessa sanotaan.

LUE MYÖS:

Etla: Sipilän hallitus loi noin 50 000 työpaikkaa – loppu tuli taloustilanteesta

Petteri Orpo: ”Yritykset kaikkialla Suomessa viestivät työvoimapulasta – samaan aikaan 270 000 työtöntä”

Toimitusjohtaja purkautui Jungnerille ”käytännön elämästä”: Näin vaikeaa on saada filippiiniläinen kokki Suomeen töihin ilman saatavuusharkintaa