Jan Vapaavuori väläyttää Helsingin lähtöä – Kuntaliiton Paatero: ”Tähän pitää suhtautua vakavasti”

Helsingin pohdintaan Kuntaliitosta eroamiseksi pitää suhtautua vakavasti, sanoo liiton puheenjohtaja, kansanedustaja Sirpa Paatero (sd). Paatero kertoo Uudelle Suomelle haluavansa tavata ja keskustella asiasta myös pormestari Jan Vapaavuoren (kok) kanssa.

Vapaavuori kertoi tiistaisessa blogikirjoituksessaan Helsingin maksavan noin kaksi miljoonaa euroa jäsenmaksuna Kuntaliitolle ja katsoi velvollisuudekseen ”miettiä ja selvittää ovatko nämä fiksusti käytettyjä rahoja”.

”Tähän pitää suhtautua vakavasti ja käydä tätä läpi”, sanoo Paatero Uudelle Suomelle.

”Mutta muistan, että silloin kun ilmestyi kuntaministeri Henna Virkkusen (kok) kuntakartat [hallituskaudella 2011–2015], useampi kunta ilmoitti eroavansa Kuntaliitosta, niin sitä ei sitten kuitenkaan tapahtunut. Tämä ei ole ihan eka kerta”, hän jatkaa.

Helsingin apulaispormestari Anni Sinnemäki (vihr) kertoi keskiviikkona Ylen radion Ykkösaamussa olevansa Vapaavuoren kanssa samoilla linjoilla. Kysymyksiä edunvalvonnasta on Sinnemäen mukaan nostattanut etenkin Juha Sipilän (kesk) hallituksen ajama maakunta- ja sote-uudistus.

”Kumppaneita on helpommin löytynyt muutamasta muusta isosta, suuresta kaupungista kuin sitten Kuntaliitosta. Nämä kysymyksenasettelut ovat herättäneet sen pohdinnan, onko Kuntaliitto meille se oikea kumppani edunvalvonnassa”, Sinnemäki sanoi Ylellä.

”Onko kenenkään etu, että edunvalvonta tapahtuu yhdessä ja yhdellä ja samalla sabluunalla vai saisivatko kaikki äänensä paremmin asioita kuuluviin, jos katsotaan asioita aidosti omasta näkökulmasta eikä pyritä sovittamaan yhteen semmoista, joka ei ehkä ole yhteen sovitettavissa”, hän jatkaa.

Helsinki on muiden suurten kaupunkien kanssa kapinoinut niin maakunta- kuin kasvupalvelu-uudistusta vastaan. Kaupungit ovat katsoneet, että niiden olisi tehokkaampaa järjestää itse työ- ja muita kasvupalveluita kuin että ne siirrettäisiin perustettaviin maakuntiin.

Paatero huomauttaa, että Kuntaliitto on aikanaan muodostettu yhdistämällä Kaupunkiliitto, ruotsinkielinen liitto ja Kunnallisliitto juuri sillä periaatteella, että ”yhteinen edunvalvonta on vahvempaa kuin yksittäin tehtävä”.

Hän sanoo pitävänsä myös oikein hyvänä, että kunnat verkostoituvat itse ja järjestävät myös verkostoina omaa edunvalvontaa.

”Näen todennäköisempänä, että on sekä että. On Kuntaliitto, johon kuuluvat kaikki kunnat ja jolla on edunvalvontaa yleisesti ja sitten on kohdennettua edunvalvontaa kuntakoon mukaan tai sitten esimerkiksi liikennehankkeiden muodossa, jossa tarvitaan alueellista yhteistyötä”, Paatero arvioi.

”Mutta sehän ei ole minun tai Kuntaliiton päätettävissä, vaan omistajat eli jäsenet tekevät tietenkin omia päätöksiään.”

Mitä se merkitsisi Kuntaliitolle, jos pääkaupunki irtautuisi siitä?

”Se merkitsisi meille jonkun verran meidän jäsentuottojemme vähentymistä. Se olisi varmasti akuutein suurin merkitys. Tulisiko sitten vastakkainasettelua tässä edunvalvonnassa? Mahdollisesti. En tiedä”, Paatero vastaa.