Nämä 5 puoluejohtajaa rajoittaisivat lakko-oikeutta Suomessa – ”Se, mitä me näimme muutama viikko sitten, ei ole enää tätä päivää”

Poliittista lakko-oikeutta Suomessa haluaisi rajoittaa yhteensä viisi eduskuntapuolueen puheenjohtajaa. Asiaa kysyttiin Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) vaalitentissä tänään keskiviikkona.

EK on aiemmin ehdottanut poliittisten lakkojen rajaamista Suomessa. LUE TARKEMMIN: EK:n Häkämies vaatii: Lakot kuriin nopeasti uudella lailla

Puoluejohtajien kantaa kysyttäessä kätensä nostivat pystyyn Petteri Orpo (kok), Juha Sipilä (kesk), Sampo Terho (sin), Sari Essayah (kd) ja Anna-Maja Henriksson (rkp).

Terhon mukaan ay-liikkeen jäsenillä pitäisi olla henkilökohtainen vapaus päättää, haluaako osallistua poliittiseen lakkoon vai ei. Henrikssonin mielestä Ruotsissa on toimiva järjestelmä. Hän huomautti, että siellä työntekijät otetaan vahvemmin mukaan päättämään yhtiöiden asioista. Henriksson ehdottaa samaa Suomen työmarkkinoille ja uskoo, että niin voitaisiin päästä eroon poliittisista lakoista.

Essayahin mielestä yrityksille pitäisi korvata poliittisista lakoista aiheutuvat vahingot, koska yritykset eivät ole näissä lakoissa osapuolia ja tilanne on sikäli epäreilu. Hänen mielestään korvaajana voisi olla ay-liike.

Sipilän mielestä työntekijöiden edustus päätöksenteossa olisi yrityksen omastakin näkökulmasta hyvä vaihtoehto ja siihen suuntaan voitaisiin edetä myös vapaaehtoisella tiellä. Sipilän mielestä poliittisten lakkojen ongelma Suomessa on se, että maksajana on aina syytön osapuoli.

Poliittinen lakko ei Sipilän mukaan saa olla demokraattisen päätöksenteon painostuskeino siinä määrin kuin se nyt on.

”Suomessa on täysin rajoittamaton poliittisten lakko-oikeus”, Sipilä huomautti ja viittasi hänkin Ruotsiin, missä oikeutta on rajoitettu.

Sipilän mielestä asiasta pitäisi nyt rauhassa keskustella ja katsoa, millaiset mallit Pohjoismaissa on.

”Kyllä sielläkin mieltä osoitetaan Pohjoismaissa, ja pitää saada osoittaa mieltä”, Sipilä sanoi.

Myös Orpo tekisi kansainvälistä ja pohjoismaista vertailua. Hän huomautti, että muualla oikeutta on rajoitettu enemmän ja uudistettu pelisääntöjä. Sen takia myös työrauha on parempi, millä on suora vaikutus kilpailukykyyn ja työllisyyteen.

Orpo toivoisi työmarkkinajärjestöjä saman pöydän ääreen pohtimaan, miten työrauha hoidetaan tähän päivään.

”Se, mitä me näimme muutama viikko sitten, ei ole enää tätä päivää”, Orpo sanoi.

Rinteen mukaan kyseessä on pitkän kehityksen tulos. Rinteen mukaan Ruotsissa lakkojen rajoittaminen on ollut mahdollista, koska koko yhteiskunnan ilmapiiri on erilainen, eikä työntekijöiden kannalta niin pakottava kuin Suomessa. Hänkin viittaa siihen, että työntekijöillä on enemmän sananvaltaa yrityksissä.

Puoluejohtajista Antti Rinne (sd), Pekka Haavisto (vihr), Li Andersson (vas) ja Jussi Halla-aho (ps) eivät nostaneet kättään pystyyn, eivätkä siis rajoittaisi poliittista lakko-oikeutta Suomessa.

