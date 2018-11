Uusi ilmiö: Pantilliset kauppakassit yleistyvät – Varusteleka ja Akateeminen mukana, Alkoonkin tulossa

Muovikasseja korvaavat pantilliset kestokassit ovat yleistymässä kauppojen tarjonnassa Suomessa. Ensimmäisten joukossa panttikassin käyttöönotosta ilmoitti rempseästä innovoinnistaan tunnettu Varusteleka.

”Ajateltiin ottaa vähän etupeltoa muovikasseista luopumiselle ja poistaa tavalliset kertakäyttökassit käytöstä kokonaan tämän vuoden loppuun mennessä”, armeijatavaran kauppa ilmoitti kesällä.

Muovikassit Varusteleka korvaa viiden euron hintaisella kestokassilla, joka on pantillinen: palauttamalla hyväkuntoisen kassin saa viiden euron alennuksen uusista ostoksistaan. Tosin siirtymävaiheessa muovikassit on korvattu biohajoavilla pusseilla.

Varustelekan hankkeen taustalla vaikuttaa Kaupan liiton Green Deal -sopimus, johon liittyvät yritykset sitoutuvat toimimaan muovikassien kulutuksen vähentämiseksi. Varusteleka ei kuitenkaan ole mukana itse sopimuksessa.

Kaupan liiton ympäristöasioiden johtava asiantuntija Marja Ola on tyytyväinen siihen, että kaupan ala on laajasti sitoutunut Green Deal -sopimukseen – ja siihen, että omia ratkaisujaan tekevät myös yritykset, jotka eivät ole sopimuksessa mukana.

”Erinomainen idea”, Ola kommentoi Varustelekan panttikasseja.

Panttikassin on jo ottanut käyttöön myös ainakin Akateeminen Kirjakauppa -ketju, joka ilmoitti asiasta syyskuussa. Panttikassin saa kassalta kolmella eurolla, ja maksun saa takaisin palauttaessaan kassin.

Lisäksi valtionyhtiö Alko selvittää pantillisen kestokassin käyttöönottoa. Asiasta ei ole vielä tehty lopullista päätöstä ja aikataulu on avoin, kertoo Alkon kestävän kehityksen päällikkö Laura Varpasuo.

”Pantillisten tuotteiden myynti on meille Alkossa erittäinkin tuttua, ja siitä se ajatus on lähtenyt”, Varpasuo toteaa Uudelle Suomelle.

”Jos tuli ostettua kassi vain siksi, että on unohtanut oman kassinsa, niin voi sitten sen palauttaa ja saada siitä jotakin takaisin. Ja materiaali lähtisi kiertoon.”

Selvityksessä on kokonaan uusi pantillinen kassijärjestelmä. Pantin hinnasta ei vielä ole tietoa.

Alko aikoo aiemman linjauksensa mukaisesti luopua muovikasseista vuoteen 2020 mennessä. Kertakäyttöiset muovituotteet korvataan kestävämmillä vaihtoehdoilla kuten biohajoavilla laseilla ja kestokasseilla.

Green Deal -sopimus ”ei halua syyllistää muovikassia”

Vuonna 2016 solmittu kaupan alan Green Deal -sopimus pyrkii muovikassien käytön vähentämiseen Suomessa. Mukaan lähteviä yrityksiä ei ole sidottu tiettyihin toimenpiteisiin. Minimivaatimuksia kuitenkin on: jos kauppa tarjoaa muovikasseja, niiden pitää olla maksullisia. Kassoilla vapaasti tarjottavat hedelmäpussit pitää poistaa esiltä, joskin niitä saa pyynnöstä jakaa asiakkaille. Lisäksi asiakkaita tulee neuvoa kulutuksen vähentämisessä.

”Minimivaatimusten ympärille voi rakentaa muuta, kuten esimerkiksi tällaisen panttijärjestelmän. Se kuulostaa hyvältä”, Kaupan liiton Marja Ola toteaa.

Ola korostaa, että Green Dealin idea ei ole päästä kokonaan eroon muovikasseista, sillä niilläkin on käyttönsä, vaan vähentää muovikassien käyttöä EU-direktiivin mukaisesti vapaaehtoispohjalta. Ola kertoo, että Suomessa merkittävä osa päivittäistavarakaupan myymistä muovikasseista on uusiomuovista valmistettuja. Kierrätetylle uusiomuoville on hankala muuten löytää käyttökohteita.

”Kierrätysmuovikassi on tosi oiva [käyttökohde], kiertotaloutta parhaimmillaan”, Ola sanoo.

Näitä kestäviä muovikasseja on Suomessa tapana käyttää kauppareissun jälkeen muihinkin tarkoituksiin ja lopulta roskakassina, mitä Ola myös kuvaa järkeväksi käytöksi.

”Emme halua syyllistää tai stigmatisoida muovikassia”, hän toteaa.

Green Deal ei tähtää hedelmä- ja vihannesosastojen ohutmuovipussien vähentämiseen tai poistamiseen. Ne voidaan jättää EU:n pakkausjätedirektiivin ulkopuolelle, sillä hevi-pussit nähdään ennemmin keinona vähentää ruokahävikkiä kuin ilmastohaittana. Ruokahävikin pienentämisen merkitys on muovipussin ilmasto- ja ympäristövaikutusta suurempi.

”Elintarvikkeen kuten vihanneksen tai hedelmän elinkaaren aikaisista ympäristövaikutuksista pakkauksen osuus on hyvin pieni. Puhutaan prosenteista. Ruokahävikin ilmastovaikutus on taas huomattavan suuri”, Ola sanoo.

Suomessa iso osa hedelmistä ja vihanneksista tarjotaan irtomyynnissä siten, että asiakas itse määrittelee, montako kappaletta pussiinsa pistää. Tällöin ihminen ostaa todennäköisemmin sen määrän, minkä myös kuluttaa.

”Meidän on syytä kiinnittää omaan muovin käyttöömme huomiota, mutta se muovi ei ole pahis. Se on ratkaisevassa roolissa esimerkiksi ruokahävikin pienentämisessä. Elintarvikkeiden tulee säilyä syömäkelpoisena mahdollisimman pitkään ja lisäksi olisi hyvä, että ihmiset ostaisivat vain sen määrän ruokaa kuin kuluttavat.”

Muovikassisopimuksessa on tällä hetkellä mukana yli 3500 myymälää. Sitä ei vielä tiedetä, paljonko muovikassien kulutus on vähentynyt, sillä tarkkaa pohjatietoa siitäkään ei ole, mikä kulutuksen taso on ollut. Vuoden 2017 kulutusluvut ovat kohta valmiit, Ola kertoo. Green Dealin tavoitteena on, että vuoden 2025 loppuun mennessä muovikasseja kulutetaan enintään 40 kappaletta henkeä kohden vuodessa.