Andersson ja Sipilä varoittavat perussuomalaisten demonisoinnista – Orpo ja Rinne tyrmäsivät hallitusyhteistyön heti

Eilisessä Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n puheenjohtajatentissä nousi jälleen esiin kysymys siitä, mitkä puolueet olisivat valmiita menemään samaan hallitukseen perussuomalaisten kanssa.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo nosti tentissä heti kätensä pystyyn sen merkiksi, että hänen puolueensa ei lähtisi hallitukseen perussuomalaisten kanssa. Orpon kanta oli selvästi jyrkempi kuin kokoomuksen puoluesihteerin Janne Pesosen kommentit Uudelle Suomelle syyskuussa. Pesonen sanoi kokoomuksen seuraavan, mihin suuntaan perussuomalaiset ovat menossa, muttei suoraan tyrmännyt hallitusyhteistyötä.

Orpo, joka jo aiemmin toukokuussa piti hallitusyhteistyötä epätodennäköisenä, selvensi vielä eilisessä tentissä kantaansa:

”Me teimme 2017 kesällä [sen päätöksen], että emme pysty perussuomalaisten kanssa jatkamaan hallitusyhteistyötä ja minä en ole nähnyt vielä tähän päivään mennessä sellaista politiikan linjamuutosta heillä, että me pystyisimme rakentamaan yhteistä hallitusohjelmaa, joka rakentaisi tulevaisuuteen. Siksi äänestin niin kuin äänestin”, Orpo sanoi eilen.

Antti Rinne puolestaan protestoi kysymyksen muotoilua, mutta vastasi eilen kuitenkin näin:

”Meidän arvopohjat eivät vain tällä hetkellä todellakaan kohtaa, niin minun olisi vaikea kuvitella, että istuisin Jussin kanssa samassa hallituksessa.”

Rinne sanoi toukokuussa Orpon tavoin, että olisi vaikea kuvitella hänen puolueensa olevan samassa hallituksessa perussuomalaisten kanssa. LUE US:N JUTTU TOUKOKUULTA: Nyt tuli tyrmäys Jussi Halla-aholle: Rinne ja Orpo rajaisivat ulos seuraavasta hallituksesta

Puoluesihteeri Anton Rönnholm viittasi juuri tähän Rinteen toukokuiseen kantaan myös Uuden Suomen kyselyssä syyskuussa. LUE US:N JUTTU SYYSKUULTA: Halla-ahon perussuomalaisten kanssa hallitukseen? – 2 puolueelta suora ”ei”, 2 voisi harkita

Sen sijaan sekä keskustan puheenjohtaja Juha Sipilä että vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson varoittivat tekemästä liian äkkinäisiä tuomioita pelkästään puolueen nimen perusteella.

Sipilä sanoi, ettei pidä hallitusyhteistyötä perussuomalaisten kanssa todennäköisenä.

”Kysymyksenasettelu ei koske puolueiden sisällöllisiä poliittisia kantoja, vaan tämä koskee yhteistyötä ja suhtautumista yhteen ainoaan puolueeseen. Ja minä en näe, että joidenkin puolueiden demonisointi olisi sisältökeskustelua eteenpäin vievä tapa.”

”Mutta pidän erittäin vaarallisena, jos me suomessa lähdetään blokkaamaan vaalien tässä vaiheessa – meillä on viisi kuukautta aikaa vaaleihin – joku puolue kokonaan pois. Me olemme samalla tiellä kuin monet muut maat ovat niin kuin esimerkiksi Ruotsissa ollaan. Kuunnellaan nyt ensin toistemme mielipiteet”, Sipilä sanoi.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho sanoi, että vaalitentin kysymys on vähän omituinen.

”Eikä niin vähääkään”, heitti tähän Li Andersson.

”Tämä on outo kysymys sen takia, että kun me arvioimme vasemmistoliitossa, keiden puolueiden kanssa me voimme tehdä yhteistyötä todennäköisemmin, niin me arvioimme poliittisten kantojen perusteella. Ja esimerkiksi meidän linjamme perussuomalaisiin liittyy siihen, että se on puolue, jossa yhdistyy oikeistolainen talouspolitiikka meidän mielestämme ihmisarvon vastaiseen maahanmuuttopolitiikkaan. Kysymyksenasettelu ei koske puolueiden sisällöllisiä poliittisia kantoja, vaan tämä koskee yhteistyötä ja suhtautumista yhteen ainoaan puolueeseen. Ja minä en näe, että joidenkin puolueiden demonisointi olisi sisältökeskustelua eteenpäin vievä tapa, vaan päinvastoin toistaa sitä asetelmaa Ruotsissa, joka sen koukeroisen tilanteen sinne on luonut”, Andersson sanoi.

Tenttiä juontanut politiikan toimittaja Timo Haapala kysyi, pitäisikö asiasta sitten vaieta.

”Puhutaan mieluummin niistä sisältölinjauksista, koska silloin erot tulevat ilmi ja tulee ilmi myöskin se, miten me arvioimme eri puolueiden sisällä keiden puolueiden kanssa voimme tehdä yhteistyötä ja keiden kanssa ei”, Andersson vastasi.

”Erittäin hyvä vastaus. Hyvä vastaus”, Sipilä kehui Anderssonia vierestä ja kääntyi kättelemään tätä.

Uuden Suomen syyskuisessa kyselyssä vasemmistoliitto oli vihreiden ohella ainoa puolue, joka suoraan tyrmäsi hallitusyhteistyön perussuomalaisten kanssa. Puoluesihteeri Joonas Leppänen viittasi Anderssonin aiempaan lausuntoon, jonka mukaan puolueelle on täysin selvää, että perussuomalaiset on poissuljettu hallituskumppanina. Vasemmistoliiton julki lausuttu tavoite on sdp:n, vasemmistoliiton ja vihreiden punavihreä hallitus, joten myös kokoomus olisi vasemmistoliitolle tässä mielessä epämieluinen hallituskumppani.

Sipilän keskusta puolestaan vastasi syyskuussa Uuden Suomen kyselyssä, että hallitusyhteistyö perussuomalaisten kanssa on mahdollista. Keskustan puoluesihteeri Riikka Pirkkalainen totesi, että ”eduskunnassa olevien puolueiden kanssa tehdään yhteistyötä, jos on kannatusta ja yhteisiä linjoja löytyy”.

Näin ollen näyttäisi siltä, että Sipilän kanta tässä on kuitenkin jyrkentynyt, sillä hän sanoi eilen pitävänsä hallitusyhteistyötä epätodennäköisenä.

Vasemmistoliiton ohella myös vihreät sanoi syyskuussa suoraan ei yhteistyölle perussuomalaisten kanssa. Eilisessä EK:n tentissä vihreiden puheenjohtaja Pekka Haavisto ei kuitenkaan nostanut kättään ylös yhteistyön tyrmäyksen merkiksi. Rkp:n Anna-Maja Henriksson oli Orpon ja Rinteen ohella ainoa, joka myös vastusti hallitusyhteistyötä. Toisaalta selvää kuvaa asiasta ei saatu osin siksi, että vaalitentissä herätti kritiikkiä tällaisen kysymyksen kohdentaminen vain perussuomalaisiin.

