Nyt tuli kehut hallituksen Saudi-Arabia-päätöksestä: ”Vihdoin!”

Oppositiopuolueista vihreistä ja vasemmistoliitosta kiitellään hallituksen päätöstä siitä, että uusia asevientilupia Saudi-Arabiaan ja Arabiemiraatteihin ei myönnetä.

”Tässä harkinnassa on painanut erityisesti Jemenin hälyttävä humanitaarinen tilanne”, ulkoministeriö kertoo.

Vihreiden kansanedustaja Emma Kari iloitsee päätöksestä.

”Vihdoin! Hallituksen päätös lopettaa asevientilupien myöntäminen Saudi-Arabialle ja Arabiemiraateille on tärkeä ja oikea päätös”, Kari kommentoi Twitterissä.

Vihdoin! Hallituksen päätös lopettaa asevientilupien myöntäminen Saudi-Arabialle ja Arabiemiraateille on tärkeä ja oikea päätös. Kiitos kaikille järjestöille ja ihmisoikeusaktivisteille, jotka olette tehneet väsymättömästi työtä aseviennin lopettamiseksi! https://t.co/pOdtu7ATg9 — Emma Kari (@EmmaKari) 22. marraskuuta 2018

”Hienoa, että hallitus on korjannut linjauksiaan ja tänään ilmoittanut, ettei uusia asevientilupia Jemenissä sotaa käyville maille enää myönnetä”, tviittaa vasemmistoliiton kansanedustaja Hanna Sarkkinen.

.@hsarkkinen: Hienoa, että hallitus on korjannut linjauksiaan ja tänään ilmoittanut, ettei uusia asevientilupia Jemenissä sotaa käyville maille enää myönnetä. Koskeeko päätös myös varaosavientiä ja vanhojen lupien mukaista sotatarvikkeiden vientiä? #kyselytunti #jemen — Vasemmistoliitto (@vasemmisto) November 22, 2018

Kari ja Sarkkinen ottivat asian esiin tänään myös eduskunnan kyselytunnilla.

Vasemmistoliitto kuitenkin kritisoi sitä, että vientikielto ei koske jo voimassa olevia lupia. Sarkkinen kysyi tätä asiaa erikseen useampaan kertaan kyselytunnilla.

”Hallituksen tämänpäiväinen päätös käsitteli uusia lupia. Niille ei ole edellytyksiä. Tässä vaiheessa hallitus ei ole tehnyt mitään päätöstä voimassa olevien lupien kohdalta, vaan me tarkkailemme tilannetta, mutta tämä päätös on edelleen voimassa. Täytyy myös katsoa sitä, että meillä on tietyt sopimussakot, monet muut tällaiset asiat, ja niistä voidaan sitten tehdä päätöksiä erikseen. Nämä edelliset luvat ovat käsitykseni mukaan ainakin kahden edellisen hallituksen päättämiä lupia, että kyllä tässä ovat ikävä kyllä lähes kaikki parlamentaariset puolueet olleet näitä myöntämässä”, ulkoministeri Timo Soini (sin) vastasi Sarkkiselle.

Pääministeri Juha Sipilä (kesk) kertoi tänään Ylelle, että humanitäärisen tilanteen ohella asevientilupapäätökseen vaikutti myös saudiarabialaisen toimittajan ja toisinajattelijan Jamal Khashoggin murha.

